Maxi esercitazione sul Monte Pigna per gli AIB

Sono stati oltre 60 i volontari degli AIB (Anti Incendi Boschivi) che, lo scorso sabato 25 ottobre, hanno preso parte a una maxi esercitazione sul monte Pigna, nel comune di Roccaforte Mondovì.

All'iniziativa hanno partecipato i volontari delle squadre di Peveragno, Chiusa di Pesio, Frabosa Soprana, Borgo San Dalmazzo e Bernezzo hanno avuto modo di esercitarsi sulle varie modalità di estinzione di un incendio boschivo.

Gli AIB hanno lavorato con 20 mezzi impiegati nel montaggio linea alta capacità, detta anche linea canadese, spegnimento con pick-up di un fronte di fiamma e utilizzo di attrezzature manuali per lo spegnimento in luogo impervio.