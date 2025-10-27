CALCIO C / Il Bra ritrova solidità: primo “clean sheet” stagionale e panchina numero 500 per mister Nisticò

Per la prima volta, nella “sua” Serie C Sky Wifi 2025/2026 (compreso il debutto in Coppa Italia ad Arezzo) il Bra non ha preso gol dando segnali di compattezza e solidità. Lo 0-0 strappato nel confronto con la Vis Pesaro, oggi al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, permette di salire a quota 7 punti e di “timbrare” il secondo risultato utile di fila dopo il 2-2 esterno con la Pianese (sabato scorso in provincia di Siena).

Domenica pomeriggio dalle tante sfumature e dai tanti significati: la panchina numero 500 in carriera totalizzata, oggi, da mister Fabio Nisticò (premiato prima del calcio d’inizio dal presidente Giacomo Germanetti e dal DS Ettore Menicucci, con una Magnum griffata Bra da 1,5 l di Barolo delle Cantine Salvano di Diano d’Alba ndr); il debutto con la maglia giallorossa del neo-arrivato Alessandro Fiordaliso (difensore classe 1999, ex Torino, Teramo, Venezia, Cremonese e Spal ndr).

Primo tempo: si arriva al 16esimo con il bel tiro di Brambilla che tocca la traversa, in corsa, nato dallo spunto sulla destra di Nesci. Continua la spinta dei braidesi, Brambilla serve Pautassi su punizione, destro da dentro l’area e Pozzi ci mette i guanti e la successiva viene ribattuta è schermata dalla difesa. Fiordaliso al 34′ ci va con il sinistro dalla distanza e rasoterra, con palla out.

Secondo tempo: due enormi parate di Davide Franzini al minuto 5. Mette in corner il destro di Stabile e dal tiro della bandierina si supera sul colpo di testa di Jallow. Pucciarelli calcia da fuori al 33′ e non trova la porta. Si giunge al 45esimo, Pautassi calcia una punizione appena fuori l’area e viene murato, poi Chiabotto alza sopra la traversa. Dopo 5 minuti di recupero, è 0-0 il full time. Applausi di tutta la squadra giallorossa ai propri sostenitori, sotto il settore a loro riservato sempre colorato e rumoroso.

Sabato 1/11 (ore 17,30) Rimini-Bra allo stadio “Romeo Neri”.

Bra: Franzini, Sganzerla, Tuzza, Pautassi, Sinani, Fiordaliso, Minaj (13′ st La Marca), Maressa (35′ st Lionetti), De Santis (40′ st Rottensteiner), Nesci, Brambilla (35′ st Chiabotto). A disp: Renzetti, Cannistrà, Di Biase, Morleo, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Cucciniello.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Vis Pesaro: Pozzi, Zoia, Bove (1′ st Stabile), Pucciarelli, Di Paola, Primasso, Jallow, Ceccacci, Vezzoni (46′ st Ventre), Berengo (26′ st Ascione), Mariani (1′ st Tavernaro, 35′ st Bocs). A disp: Guarnone, Fratti, Tonucci, Nina, Forte, Beghetto, Franchetti.

Allenatore: Roberto Stellone.

Arbitro: Galiffi di Alghero (assistenti: Nicosia di Saronno e Mezzalira di Varese; quarto ufficiale: Nigro di Prato; operatore FVS: El Hamdaoui di Novi Ligure).

Note: pomeriggio soleggiato e gradevole, terreno di gioco in erba sintetica; 129 spettatori di cui una 50ina giunti da Bra e rappresentanza, anche, da Pesaro. Ammoniti Pautassi, Brambilla (B), Bove, Primasso (VP).