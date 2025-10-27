 / Calcio

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Calcio | 27 ottobre 2025, 09:26

CALCIO ECCELLENZA / Cuneo batte Pro Dronero, Bianco: “Ottima vittoria contro una squadra tosta e ordinata” [VIDEO]

I commenti dei due allenatori e dell’MVP Derrick Gyimah, al termine della sfida del Paschiero

Danilo Bianco

Danilo Bianco

L’AC Cuneo 1905 ha vinto contro la Pro Dronero 2-0, al termine di una partita ricca di episodi ed emozioni.

A decidere la sfida domenicale del “Paschiero” sono stati i gol su rigore di Nacci (47’) e Regolanti (60’) a inizio ripresa.

Il Cuneo sale dunque a 19 punti mentre la Pro Dronero rimane a quota 7, a guidare la graduatoria c’è sempre l’Alessandria a 22.

Prossimo turno domenica 2 novembre: il Cuneo farà visita al Fossano mentre il Pro Dronero ospiterà la capolista Alessandria, fischio d’inizio per entrambe alle ore 14:30

Le dichiarazioni dei due allenatori, Bianco e Caridi, e dell’MVP Gyimah al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)

Antonio Caridi

Antonio Caridi

Derrick Gyimah

Derrick Gyimah

Samuele Bernardi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium