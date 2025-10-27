CALCIO ECCELLENZA / Cuneo batte Pro Dronero, Bianco: “Ottima vittoria contro una squadra tosta e ordinata” [VIDEO]

L’AC Cuneo 1905 ha vinto contro la Pro Dronero 2-0, al termine di una partita ricca di episodi ed emozioni.
A decidere la sfida domenicale del “Paschiero” sono stati i gol su rigore di Nacci (47’) e Regolanti (60’) a inizio ripresa.
Il Cuneo sale dunque a 19 punti mentre la Pro Dronero rimane a quota 7, a guidare la graduatoria c’è sempre l’Alessandria a 22.
Prossimo turno domenica 2 novembre: il Cuneo farà visita al Fossano mentre il Pro Dronero ospiterà la capolista Alessandria, fischio d’inizio per entrambe alle ore 14:30
Le dichiarazioni dei due allenatori, Bianco e Caridi, e dell’MVP Gyimah al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)