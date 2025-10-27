Alba, auto travolge tavolini di un dehors in corso Cortemilia [FOTO e VIDEO]

Un grave incidente si è da poco verificato in corso Cortemilia ad Alba. Il sinistro poco prima delle ore 14 di oggi, lunedì 27 ottobre. Coinvolte un’auto e due motociclette, andate a scontrarsi secondo una dinamica al momento non nota. In conseguenza dello scontro l’auto coinvolta è uscita di strada andando a terminare la propria corsa sul dehors della panetteria e pasticceria "Il Forno di Bosio".

Il mezzo avrebbe travolto alcuni tavolini presenti sul marciapiede al civico 17, di fronte all’incrocio con Strada Croci, investendo le persone presenti in quel momento al di fuori del locale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal nostro giornale l’incidente avrebbe provocato tre feriti, ma le loro condizioni non sono ancora note.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: ambulanze del 118, Vigili del Fuoco di Alba e Polizia Municipale, in questi minuti impegnati nella gestione dell’emergenza. Presenti anche i carabinieri di Alba per ausilio nella viabilità con le pattuglie di Diano d'Alba.

Al momento non si hanno ancora informazioni ufficiali sull’esatta dinamica dell’incidente. Un avventore che si trovava nelle vicinanze dell'incidente ha detto di aver sentito un "forte colpo" , di essere uscito e di aver "visto una macchina in mezzo ai tavolini".

***

Aggiornamenti seguiranno non appena disponibili.