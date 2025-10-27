Odissea sul treno Ventimiglia-Cuneo-Torino: ritardi, stop forzati e notte da incubo per i passeggeri

Disagi e disavventure ieri pomeriggio a bordo del treno regionale 22964 Ventimiglia-Cuneo, con i passeggeri costretti a vivere una vera odissea. Prima un problema tecnico tra le due sezioni del convoglio, fermo a Tenda per circa un’ora, poi la corsa rallentata e l’arrivo a Cuneo con 92 minuti di ritardo, alle 22.42 anziché alle 21.09. Ma il peggio doveva ancora arrivare per chi, da Cuneo, proseguiva verso Torino con lo stesso convoglio, il Regionale 3228.

Intorno alle 23.40, nei pressi di Villastellone, il treno si è fermato in aperta campagna a causa dell’investimento di una persona. La notizia è stata subito condivisa nella chat “Utenti Ferrovia del Tenda”, dove alcuni viaggiatori hanno raccontato in diretta la lunga attesa. Uno di loro, Salvatore, ha descritto stamattina, lunedì 27 ottobre, la drammatica sequenza di eventi:

“All’1.30 il magistrato non era ancora arrivato, mentre erano presenti vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri. Siamo stati bloccati sul treno fino a verso l’1.50, quando ci hanno fatto scendere sulla massicciata. In realtà, posso dire che erano più preoccupati delle loro responsabilità giuridiche, con ridicole raccomandazioni nella discesa, che delle difficoltà concrete del trasbordo con valigie sui sassi.”

Una volta raggiunta la strada, i passeggeri si sono trovati senza autobus ad attenderli. “Via, tutti in marcia, costeggiando il cimitero – racconta ancora Salvatore – perché forse il mezzo prescelto non sarebbe riuscito a fare manovra vicino ai binari. Ci siamo ritrovati in 150 persone quasi tutti in piedi con un’infinità di valigie, biciclette e monopattini. La scelta del bus sostitutivo non è stata delle più felici: un articolato GTT, praticamente solo con posti in piedi. Buttiamola sul ridere: per essere una scatola di sardine mancava solo l’olio.”

L’arrivo a Torino è avvenuto alle 2.30 del mattino, con 245 minuti di ritardo. “Stazione chiusa, nessuna accoglienza – aggiunge il passeggero –. Le solite ‘scatolotte’ di ristoro sono spesso irritanti, ma almeno sarebbero un segno di presenza. Si poteva organizzare prima un bus senza farci aspettare ore, anche perché, una volta arrivati, non c’erano più mezzi pubblici per tornare a casa.”

Infine, un pensiero per il personale di bordo, spesso dimenticato: “Vorrei aggiungere che nessuna attenzione ho avuto modo di rilevare nei confronti del macchinista e del capotreno, costretti a vivere in prima persona una tragedia del genere. Un tempestivo intervento psicologico per chi subisce traumi simili sarebbe davvero auspicabile.”

"Trovo inammissibile tenere in ostaggio 150 persone su un treno per questioni di procedura burocratica, come l'arrivo di un magistrato - aggiunge l'ingegner Federico Santagata, uno dei relatori del gruppo WhatsApp, insieme con l'ing. Marco Galfrè -. Anche in considerazione dell'ora tarda e per il fatto che su quel treno erano presenti tantissimi studenti e lavoratori che stamane alle 8 hanno dovuto iniziare la loro settimana. Possibile che non si trovi un magistrato dalle 23.40 fin verso le 2?"

E così, un viaggio che doveva durare poche ore si è trasformato in una notte di disagi e attese, tra inefficienze e mancanza di assistenza.