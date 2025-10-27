Vagava tra Cherasco e La Morra in stato confusionale: donna di 73 anni individuata e messa in salvo dai Vigili del Fuoco

Ha avuto un lieto fine l'intervento effettuato dai Vigili del Fuoco nel pomeriggio odierno (lunedì 27 ottobre) tra Cherasco e La Morra.

Attorno alle 17 è stata infatti ritrovata, in buone condizioni di salute, una signora di 73 anni della quale era stata denunciata la scomparsa ai Carabinieri.

La donna, residente a Savigliano, aveva con sè il telefono cellulare al quale rispondeva regolarmente ma, evidentemente in stato confusionale, non riusciva a fornire elementi utili per la sua localizzazione precisa.

I soccorritori l'hanno individuata nei pressi della centrale idroelettrica sul Tanaro ed affidata alle cure del 118.

Hanno partecipato alle operazioni la squadra dei Vigili del Fuoco di Alba ed il SAF Fluviale di Cuneo, con l'ausilio dell'elicottero proveniente da Torino. Allertati anche i droni che comunque non sono stati necessari.