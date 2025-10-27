Il nuovo partner food del Cuneo Volley è Pokèy

Letteralmente “tagliare a pezzi”, il poké è uno dei piatti principali della cucina hawaiana, la cui tradizione deriva dalle usanze dei pescatori. Pokèy nasce per portare un assaggio di Hawaii in città grazie a un mix di gusti ed emozioni contenuti in una bowl.

Una nuova partnership per il Cuneo Volley che vede così ampliarsi la propria rete di collaborazioni nel settore food, con una novità molto apprezzata dai propri atleti, in quanto un alimento sostanzioso, veloce e genuino, preparato quotidianamente con ingredienti freschi.

«Pokèy, sin dall’inizio, è sempre stata attenta a portare concreto valore sociale al territorio cuneese. Proprio per questo motivo siamo molto felici di prendere parte, come sponsor, a questa avventura del Club Cuneo Volley e orgogliosi del lavoro che fino ad ora hanno fatto. I migliori auguri di una florida crescita da tutto il Team di Pokèy.» - così Klaudio Pali cofondatore Pokèy.

Vi invitiamo ad andare a provare questa specialità in uno dei loro tre locali: Cuneo (piazza Boves), Mondovì e Fossano.

Se avete poco tempo o difficoltà a raggiungerli, li trovate sulle principali app delivery, preparate la vostra bowl direttamente dallo smartphone scegliendo tra una varietà succulenta di ingredienti, aggiungete delle sfiziosità presenti nel menù e vi fate consegnare il tutto in ufficio o a casa.

Visitate il sito e scoprite il menù, tutto con un click: pokeyfood.com