Economia | 27 ottobre 2025, 12:06

Convegno Fiscale CSEN a Cuneo: gli strumenti per gestire le associazioni sportive

Sabato 22 novembre aggiornamenti normativi e pratici per ASD, SSD e realtà del terzo settore

Immagini di repertorio

Sabato 22 novembre il Comitato Provinciale CSEN organizza a Cuneo un convegno gratuito dedicato agli aspetti fiscali e normativi della gestione associativa, con il patrocinio del Comune di Cuneo.

L'evento, in programma dalle 9 alle 13 presso la Sala Polivalente CDT (Largo Giovanni Barale 1), è aperto a tutte le realtà associative e istituzionali del territorio e ha l'obiettivo di fornire chiarimenti e aggiornamenti utili alla gestione delle attività sportive e associative.

Interverranno istituzioni del territorio e il dott. commercialista Giuseppe Pellegrino, che affronteranno tematiche cruciali per il mondo sportivo e associativo con spunti pratici e risposte concrete.

Tematiche affrontate:

  • Adempimenti per ASD, SSD, APS, ODV e Enti del terzo settore
  • Controlli e obblighi dal 1° gennaio 2026 (RASD e RUNTS)
  • Safeguarding
  • Lavoratori sportivi
  • Novità partita IVA 2026

Programma:

  • 8:30 - Accreditamento
  • 9 - Saluti istituzionali e inizio lavori

L'incontro è valido come attività formativa istituzionale.

L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al link dedicato:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-RqB6-7Cr334mES-YZGvLuxLK57o1WxIWHth_kFcGr7At1g/viewform

Per informazioni: csenprovincialecuneo@gmail.com

 pdf convegno fiscale (225 kB)

redazione

