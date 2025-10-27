Ferrero, via libera Ue ad acquisizione Cpk in Francia

Via libera dalla Commissione Europea al gruppo Ferrero, con sede nel Lussemburgo, per l'acquisizione del controllo esclusivo della francese Cpk. L'azienda transalpina opera nella produzione e nella vendita di prodotti a base di zuccheri e di cioccolato, nonché di creme dolci spalmabili, gomme e bevande in polvere al cioccolato, principalmente in Francia e in Belgio. Comprende marchi come Carambar, Lutti, Poulain e Terry.

Per l'esecutivo Ue l'operazione non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato nei mercati in cui operano le società. La Commissione ha riscontrato che le società non sono percepite come concorrenti dirette e devono competere con diversi concorrenti validi, compresi i prodotti a marchio del distributore, in tutti i mercati rilevanti. La Commissione ha inoltre valutato i legami conglomerati derivanti dall'operazione e ha concluso che l'operazione non riduce significativamente la concorrenza né aumenta il potere contrattuale di Ferrero nei confronti dei rivenditori al dettaglio. (Tog/Adnkronos)