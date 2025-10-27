Tutti pazzi per le nuove offerte di Europrezzi 2.0

Europrezzi 2.0 continua a sorprenderti con nuovissime promozioni alimentari: prezzi mini e grandi occasioni da non perdere, solo fino ad esaurimento scorte!

Offerte alimentari e casa

Scopri i nuovi arrivi nella nostra selezione “Convenienza & Qualità”!

Olio di Semi di Girasole 1L → 1 bottiglia €1.75 / 2 bottiglie €3.00

Cioccolatini Lindt – cioccolata al latte finissimo 112g → €1.99

Assortimento Pasta Barilla 500g → solo €0.76 al pacchetto

Cotechino Cotto Bellucci 250g → a soli €1.00

Pan di Spagna Matilde Vicenzi 400g (3 basi per torte)

1 scatola €1.00 / 2 scatole (6 basi) €1.50 → PAZZIA TOTALE!

Fette Biscottate Monviso Senza Zuccheri 270g → €1.50

Crisantemo Vero in Vaso → €12.00

Europrezzi 2.0 è sempre sinonimo di qualità, convenienza e assortimento!

Approfitta delle offerte speciali e rinnova la tua dispensa (e la tua casa!) con gusto e risparmio.

Dove Trovarci