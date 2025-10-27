 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 27 ottobre 2025, 07:00

Tutti pazzi per le nuove offerte di Europrezzi 2.0

Qualità, gusto e risparmio... ancora più imbattibili!

Europrezzi 2.0 continua a sorprenderti con nuovissime promozioni alimentari: prezzi mini e grandi occasioni da non perdere, solo fino ad esaurimento scorte!

Offerte alimentari e casa

Scopri i nuovi arrivi nella nostra selezione “Convenienza & Qualità”!

  • Olio di Semi di Girasole 1L → 1 bottiglia €1.75 / 2 bottiglie €3.00

  • Cioccolatini Lindt – cioccolata al latte finissimo 112g → €1.99

  • Assortimento Pasta Barilla 500g → solo €0.76 al pacchetto

  • Cotechino Cotto Bellucci 250g → a soli €1.00

  • Pan di Spagna Matilde Vicenzi 400g (3 basi per torte)
    1 scatola €1.00 / 2 scatole (6 basi) €1.50PAZZIA TOTALE!

  •  Fette Biscottate Monviso Senza Zuccheri 270g€1.50

  • Crisantemo Vero in Vaso€12.00

 Europrezzi 2.0 è sempre sinonimo di qualità, convenienza e assortimento!
 Approfitta delle offerte speciali e rinnova la tua dispensa (e la tua casa!) con gusto e risparmio.

Dove Trovarci

  • GENOLA – Via Frassinetto 5
  • SALUZZO – Via Cuneo 12
  • POCA PAGLIA – Borgo San Martino 12
  • RIVAROLO – Corso Re Arduino 83

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium