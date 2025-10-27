Un messaggio di inclusione e speranza: il dono al Papa esposto al SAIE Bari 2025

Durante il SAIE 2025 di Bari, presso lo stand di Formedil Italia, è stato esposto un quadro di profondo valore simbolico e umano: l’opera donata a Papa Francesco in occasione dell’Udienza Giubilare da parte della Presidente Elena Lovera, del Vicepresidente Benedetto Truppa e del Direttore Stefano Macale.

Il quadro è stato realizzato dai detenuti della Casa Circondariale di Cuneo, nell’ambito di un progetto di formazione professionale e inclusione sociale promosso da Formedil Cuneo, che da anni offre percorsi di qualificazione e riqualificazione destinati alle persone private della libertà.

Accanto all’opera è stata esposta anche la lettera indirizzata al Santo Padre, scritta dagli stessi detenuti: parole intense e sincere, in cui raccontano il valore della formazione, il significato profondo della libertà e la speranza di un futuro di riscatto.

A proposito dell’iniziativa, la Presidente Elena Lovera ha sottolineato l’importanza dell’inclusione nella formazione: “La nostra scuola ha sempre posto l’inclusione al centro della propria missione. Formare significa offrire opportunità concrete a chi, per diverse ragioni, si trova in situazioni di marginalità o fragilità. Crediamo che ogni percorso di apprendimento debba restituire dignità, fiducia in se stessi e la possibilità di costruire un futuro migliore.

L’esperienza dei detenuti della Casa Circondariale di Cuneo, che hanno realizzato l’opera donata a Papa Francesco, è una testimonianza concreta di quanto la formazione possa diventare strumento di riscatto e speranza. Non si tratta solo di insegnare un mestiere: si tratta di offrire nuove prospettive di vita, di valorizzare ogni persona e di dimostrare che anche nel settore delle costruzioni la professionalità può essere veicolo di cambiamento sociale. L’inclusione non è un atto occasionale di solidarietà, ma un impegno quotidiano che dà senso al nostro lavoro e al ruolo sociale della formazione.”

Anche il Vicepresidente Gagino Nicola ha voluto condividere la propria riflessione sull’iniziativa: “Il progetto che ha coinvolto i detenuti della Casa Circondariale di Cuneo dimostra quanto la formazione possa avere un impatto concreto sulla vita delle persone. Il nostro obiettivo è offrire strumenti, competenze e fiducia in se stessi, perché ogni individuo possa sentirsi parte attiva della società.

Iniziative come questa mostrano che l’edilizia non è solo un mestiere, ma un veicolo di inclusione sociale e di riscatto. Siamo convinti che investire nella formazione significhi costruire non solo edifici, ma anche comunità più giuste e coese, dove ciascuno ha la possibilità di contribuire e di crescere.”

Un messaggio autentico e toccante che ha trasformato lo stand di Formedil Italia in uno spazio di dialogo, testimonianza e umanità condivisa.

Un’iniziativa capace di coniugare formazione, dignità e speranza, mostrando come anche l’edilizia possa diventare strumento di rinnovamento, inclusione e cambiamento sociale.