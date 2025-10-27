Zelensky non gradisce l’insistenza USA sulle cessioni, ma ha bisogno delle armi americane

 / Economia

Economia | 27 ottobre 2025, 09:45

All’incontro di Washington del 17 ottobre la delegazione ucraina era andata munita di mappe militari e altre carte allo scopo di dimostrare che possono ancora ribaltare la situazione sul campo. Ma solo se gli USA ricominceranno a fornire la generosa assistenza dei tempi di Biden e soprattutto se danno subito i missili a lungo raggio Tomahawk. Come riporta il sito Strumenti Politici, Trump non era interessato a parlare delle esigenze ucraine per le prossime operazioni belliche, ma voleva solo spingere la sua proposta di tregua. Alla sua insistenza sul cedere territori in cambio del cessate-il-fuoco e in vista di un accordo di pace, Zelensky ha detto categoricamente di no. Il colloquio allora si è arenato, anzi scaldato. I testimoni riferiscono di momenti di rabbia e di imbarazzo. Kiev non vuole riconoscere che la priorità di Trump è quella di veder siglato un trattato dalle controparti, come per Gaza, con Armenia e Azerbaigian e oggi Thailandia e Cambogia. Per lui va benissimo se Zelensky lascia il Donbass e fa terminare le ostilità. Il presidente ucraino invece è disposto a continuare anche se implica perdere altri uomini e altri mezzi, perché i russi sta sfruttando il vantaggio numerico e materiale e avanzano a ritmo crescente. L’ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti nega vi sia stato un vertice pieno di irritazione; lo caratterizza invece come un dialogo che ha fatto chiarezza su come procederanno. A Kiev non sono così sereni, perché intanto è saltato l’accordo sullo sfruttamento dei patrimoni russi congelati da parte dell’Unione Europea. Quindi l’Ucraina non avrà i 140 miliardi di euro, almeno per il momento. E non avrà nemmeno i missili Tomahawk che ritiene indispensabili alla difesa e al contrattacco sul territorio russo.

