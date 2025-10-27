Grande partecipazione all’evento di lancio di Next BTM Young Community: i giovani protagonisti del futuro del territorio

È stato un successo l’evento di lancio di Next BTM Young Community, il nuovo progetto di Banca Territori del Monviso dedicato ai giovani soci e al loro coinvolgimento attivo nella vita della banca.

L’iniziativa, presentata sabato al Carmasport di Carmagnola, ha raccolto l’entusiasmo di numerosi giovani del territorio, che hanno potuto conoscere da vicino le opportunità offerte da questo nuovo spazio di dialogo, partecipazione e crescita condivisa.

“Con Next BTM Young Community vogliamo dare voce ai ragazzi, renderli partecipi della vita della banca e valorizzare le loro idee – ha dichiarato Luca Murazzano, Direttore Generale di Banca Territori del Monviso – Intercettare i giovani è un’esigenza fondamentale per una banca di territorio come la nostra: significa costruire insieme un futuro sostenibile, attraverso i valori del credito cooperativo.”

Next-BTM Young Community nasce con l’obiettivo di creare una rete di giovani soci, capaci di proporre idee, iniziative e progetti che rafforzino il legame tra la banca e il territorio.

Durante l’incontro di kick-off ai partecipanti è stato illustrato nel dettaglio il progetto e descritte le prossime tappe di un articolato e coinvolgente percorso, che sarà nel tempo tracciato direttamente dai membri della Community per il tramite dell’Advisory Board. E’ infatti proprio questo gruppo ristretto di giovani soci a fungere da link con il management aziendale proponendo idee e iniziative da finanziare, offrire feedback e punti di vista sulle attività di BTM, contribuire alla comunicazione e alla presenza social della Banca.

La Young Community fornirà quindi spazio, ascolto e strumenti concreti ai giovani del territorio per crescere e contribuire allo sviluppo della comunità attraverso la Banca Territori del Monviso. “Vogliamo che i giovani comprendano che una banca di credito cooperativo non è solo un logo o uno sponsor, ma una realtà viva, presente e vicina alle persone – ha aggiunto Murazzano –. La nostra differenza sta proprio nella relazione e nella capacità di costruire insieme valore per la Comunità. L’obbiettivo è quello di declinare in chiave contemporanea i principi del credito cooperativo, per rendere i nostri giovani consapevoli della straordinaria forza della mutualità e dell’attualità dei valori che ne costituiscono il fondamento”.

L’evento ha rappresentato il primo passo di un percorso che vedrà la Young Community protagonista di progetti formativi, iniziative culturali e momenti di incontro sul territorio, con l’obiettivo di promuovere responsabilità, partecipazione e innovazione.