La Banda musicale “Giuseppe Verdi” di Bra ci porta alla scoperta dello “Spirito del tempo”

Venerdì 7 novembre il teatro Politeama di Bra ospiterà lo spettacolo per voce e fiati “Lo spirito del tempo”, realizzato da Fabio Barovero (qui con lo pseudonimo di UConsolo), già fondatore dei Mau Mau e compositore di colonne sonore per il cinema, insieme alla scrittrice-cantante Saba Anglana. Ad esibirsi la Banda musicale “Giuseppe Verdi” di Bra diretta dal maestro Enea Tonetti.

“Lo spirito del tempo”, spiegano gli autori, “arriva fino a noi come un’essenza attraverso l’alambicco della storia dei luoghi e delle genti, ma vive e cresce anche nel dialogo tra passato e contemporaneità. I territori si sviluppano su questo confronto costante, tra mito e urgenze contemporanee: la banda raccoglie la sfida di tenere insieme le due anime, tessendo in musica il filo che allaccia la tradizione al futuro”.

Peraltro, tutta l’iniziativa rientra nell’ambito del più vasto progetto “Residenze Sabaude, un territorio da Re”, promosso per valorizzare le residenze sabaude del Piemonte, patrimonio UNESCO. Grazie al sostegno del Ministero del Turismo e alla collaborazione tra gli otto comuni piemontesi che custodiscono queste meraviglie — Agliè, Bra, Govone, Moncalieri, Racconigi, Rivoli, Venaria Reale e la città capofila, Torino — il progetto punta a rendere sempre più accessibili e attrattive le Residenze e i loro dintorni.

L’appuntamento è per le ore 21. Ingresso gratuito con prenotazione allo 0172-430185 o scrivendo a cultura@comune.bra.cn.it.