Notte Horror 2025 - la Dama dell’Incubo e il Gatto Nero, dal 31 ottobre al 2 novembre al Castello Malingri a Bagnolo Piemonte

Nelle notti dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, il Castello Malingri di Bagnolo Piemonte si prepara ad accogliere un’esperienza unica in Italia: la nuova edizione della Notte Horror, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Il titolo scelto per il 2025 è “La Dama dell’Incubo e il Gatto Nero”, un intreccio di emozioni e mistero che immergerà il pubblico in una storia oscura e avvincente.

Non si tratta di uno spettacolo teatrale tradizionale, ma di un viaggio itinerante immersivo che conduce il pubblico attraverso i sotterranei e le sale del Castello, trasformati in scenografie vive, cupe e suggestive. Gli spettatori non assistono soltanto: diventano parte della storia, attraversando i ricordi e le paure della Dama, fino a incontrare il Gatto Nero, custode del confine tra la vita e la morte.

«In tre anni la Notte Horror si è evoluta moltissimo, sia nei contenuti che negli effetti speciali» – racconta Roberto Falchero, ideatore e regista dell’evento – «ogni edizione è un passo avanti nell’intensità delle emozioni e nella qualità scenica. Gran parte del merito va ai nostri infaticabili volontari e al cast di oltre 30 attori e tecnici audio e luci, che si prodigano per dare al pubblico forti emozioni e il giusto livello di... paura.»

Un’esperienza per tutti, dagli appassionati di Halloween ai curiosi in cerca di qualcosa di nuovo, che conferma il Castello Malingri, autentico maniero medievale, come una delle cornici più affascinanti del Piemonte.

La paura non è mai stata così affascinante!

Notte Horror 2025 - La Dama dell’Incubo e il Gatto Nero, un’esperienza che vi resterà... sottopelle.

Quando:

· Venerdì 31 ottobre: dalle 19 alle 24

· Sabato 1 novembre: dalle 19 alle 24

· Domenica 2 novembre: dalle 18 alle 21

Durata: circa 1 ora. Partenze ogni 20 minuti per gruppi di massimo 30 persone.

Biglietto: 15 € a persona.

Gratuito per bambini fino a 6 anni compresi e per disabili (con un accompagnatore gratuito).

L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Prenotazioni: WhatsApp al 328 6979118 oppure sul sito www.prolocobagnolopiemonte.it

Presso il punto di partenza delle navette, in Via Scuole Nuove 24 - frazione Villar di Bagnolo Piemonte, sarà attiva l’Area Gastronomica, dove si potranno gustare polenta con salsiccia, polenta concia, gofri dolci o salati, accompagnati da birra, cocktail, vin brulé e bevande.

L’accesso al Castello non è consentito con mezzi propri: il trasferimento avviene esclusivamente tramite navette gratuite messe a disposizione dall’organizzazione. Le persone con disabilità hanno diritto all’ingresso gratuito per un accompagnatore. Il castello, purtroppo, non è accessibile a chi ha difficoltà motorie, trattandosi di una struttura medievale con spazi e passaggi stretti.