Savigliano: “The Fab Sixty – 60 anni con i Beatles”: musica e solidarietà al Cinema Aurora

Il Cinema Aurora di Savigliano ospiterà venerdì 31 ottobre, alle 21, un concerto speciale a ingresso gratuito a favore del progetto “Spesa Sospesa” dell’Emporio Solidale Caritas.
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Corale Musicanova, ha come obiettivo la raccolta di fondi per realizzare una spesa natalizia dedicata alle famiglie in difficoltà, con un’attenzione particolare ai più piccoli.
Un’occasione per unire musica, solidarietà e comunità in una serata all’insegna dell’armonia e della generosità.
Sul palco andrà in scena “The Fab Sixty – 60 anni con i Beatles”, uno spettacolo che celebra la straordinaria eredità musicale della band di Liverpool.
Protagonisti della serata saranno Romina Gianoglio (soprano), Valter Protto (pianoforte), Giorgio Boffa (contrabbasso), Carmelo Lacertosa (chitarra) e Davide Bono (batteria), insieme al Coro Musicanova diretto da Rinaldo Tallone.
A condurre il pubblico in questo viaggio musicale sarà la voce narrante di Luigi Orfeo, dell’Opera Pop.
Durante l’evento sarà possibile sostenere concretamente il progetto solidale con una donazione libera: chi lo desidera potrà contribuire anche tramite Satispay, per regalare un Natale più sereno e pieno di speranza alle famiglie seguite dall’Emporio Caritas.