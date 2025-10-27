Ottobre Democratico: grande partecipazione per Zagrebelsky. Il Circolo PD di Savigliano in Tv

Mercoledì 22 ottobre si è svolto il quarto appuntamento di Ottobre Democratico: l’evento ha visto la presentazione del libro “La Costituzione dei poveri” di Gustavo Zagrebelsky, presso il Ridotto del Teatro Milanollo.

La serata ha registrato una partecipazione straordinaria, con una sala gremita di persone attente e coinvolte. Il professor Zagrebelsky ha raccontato con grande passione i temi del suo ultimo libro, che spazia dalla giustizia al carcere, dai diritti alle crisi della democrazia, offrendo una riflessione ampia e appassionata sull’attualità del dettato costituzionale. Molti partecipanti hanno acquistato il volume, e il professore, con grande disponibilità, si è intrattenuto a firmare le copie e a confrontarsi al termine dell’incontro, visibilmente soddisfatto, come ha avuto modo di evidenziare parlando della vitalità del Circolo PD di Savigliano nel corso della trasmissione televisiva di sabato sera “In altre parole” interloquendo con Massimo Gramellini.

A seguire, si è tenuta una cena conviviale presso il Caffè Intervallo, che il Circolo PD Savigliano è sempre lieto di sostenere, con una cena curata da Voci Erranti. Anche questo momento ha visto un’ottima partecipazione, con quasi quaranta persone presenti.

La serata si è conclusa con un momento ludico organizzato dai Giovani Democratici della provincia di Cuneo: i partecipanti si sono divisi in quattro squadre, simulando una mini-campagna elettorale su proposte volutamente surreali per la città di Savigliano. La “campagna” vincitrice è stata quella che proponeva la trasformazione della Torre Civica in un grattacielo di 50 piani, a coronamento di un momento di grande spirito comunitario e di partecipazione.

Il Circolo PD Savigliano dà appuntamento a tutte e tutti per il quinto e ultimo incontro di Ottobre Democratico, che si terrà giovedì 30 ottobre, alle ore 21, presso il Ridotto del Teatro Milanollo.

L’incontro, dal titolo “Riflessioni urgenti sul patriarcato di oggi”, vedrà la partecipazione della deputata Chiara Gribaudo e della giornalista Elena Miglietti, in dialogo con la consigliera Giorgia Seliak. Un momento di confronto necessario, alla luce dei recenti fatti di cronaca legati al gruppo “Mia moglie” e alle recenti proposte della Lega di eliminare l’educazione sessuale dalle scuole.