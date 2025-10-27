 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 27 ottobre 2025, 07:55

Al liceo Soleri-Bertoni una lezione di vita: gli studenti riflettono sul valore del dono degli organi

L’incontro con la dott.ssa Russo dell’ospedale di Savigliano e l’A.I.D.O. ha coinvolto le quarte classi in un dialogo sulla cultura della donazione post-mortem, tra dati, testimonianze e responsabilità civica

Al liceo Soleri-Bertoni una lezione di vita: gli studenti riflettono sul valore del dono degli organi

Nella mattina di mercoledì 8 ottobre, le classi quarte del liceo Soleri-Bertoni hanno partecipato all'incontro con la dott.ssa Antimina Russo dell’ospedale di Savigliano sulla cultura del dono e della donazione post-mortem.

La conferenza, che si è tenuta nell’aula magna e che è stata gestita dall’ASL e dall’Associazione Italiana Donatori Organi (A.I.D.O.), ha fortemente sensibilizzato i ragazzi sull’argomento.

Sono stati analizzati i dati nazionali dei pazienti in attesa di donazione, che devono aspettare per lungo tempo, talvolta anche anni.

I giovani hanno scoperto quali sono le prassi medico-legali che precedono una donazione e un trapianto; hanno, inoltre, imparato la valenza che un semplice "sì” o “no” può avere, attraverso la testimonianza di una paziente che è stata sottoposta ad un trapianto di cuore.

Grazie a questo evento gli studenti, prossimi alla maggiore età, sono più consapevoli della scelta che dovranno dichiarare all’anagrafe.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium