Al liceo Soleri-Bertoni una lezione di vita: gli studenti riflettono sul valore del dono degli organi

Nella mattina di mercoledì 8 ottobre, le classi quarte del liceo Soleri-Bertoni hanno partecipato all'incontro con la dott.ssa Antimina Russo dell’ospedale di Savigliano sulla cultura del dono e della donazione post-mortem.

La conferenza, che si è tenuta nell’aula magna e che è stata gestita dall’ASL e dall’Associazione Italiana Donatori Organi (A.I.D.O.), ha fortemente sensibilizzato i ragazzi sull’argomento.

Sono stati analizzati i dati nazionali dei pazienti in attesa di donazione, che devono aspettare per lungo tempo, talvolta anche anni.

I giovani hanno scoperto quali sono le prassi medico-legali che precedono una donazione e un trapianto; hanno, inoltre, imparato la valenza che un semplice "sì” o “no” può avere, attraverso la testimonianza di una paziente che è stata sottoposta ad un trapianto di cuore.

Grazie a questo evento gli studenti, prossimi alla maggiore età, sono più consapevoli della scelta che dovranno dichiarare all’anagrafe.