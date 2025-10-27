Il Liceo "Vasco-Beccaria-Govone" riceve prestigioso riconoscimento dall'Accademia della Crusca

La classe 5ªB del Liceo delle Scienze Umane “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì, sezione Rondine, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dall’Accademia della Crusca.

A seguito del corso di formazione "Leggere e comprendere i testi: riflessioni, strumenti e strategie didattiche", è stata presentata a maggio 2025 un’attività didattica, inerente al tema trattato. Tale attività ha riscontrato particolare interesse da parte dei Professori Gianluca Barone e Valeria Saura, coordinatori del corso di formazione, che hanno proposto la pubblicazione sul sito dell’Accademia, sezione Crusca Scuola, del lavoro presentato quale esempio di buona pratica didattica.

Lunedì 3 novembre, la prof.ssa Giuggia insieme a due allieve, rappresentanti di classe, presenterà presso la sede dell’Accademia della Crusca a Firenze l’attività.

È stato scelto un testo di taglio giornalistico (N. Galantino, Violare le relazioni umane, Domenica IlSole24ore, 13 aprile 2025) sul quale la classe si è concentrata con metodo, attraverso una lettura approfondita, al fine non solo di analizzare gli aspetti strutturali e lessicali, ma anche per riflettere sul senso del testo, in particolare, raccolto intorno alla parola “tradimento”.

Di seguito si riporta per conoscenza il link dove sarà possibile visionare e scaricare l’attività didattica.