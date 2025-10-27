BASKET SERIE D / L'Olimpo Alba Mercatò espugna il campo della Crocetta Torino

Grande vittoria in trasferta per l’Olimpo Alba Mercatò che espugna il prestigioso campo della Crocetta Torino superando il “Barracuda”.

Nella prima metà di gara la difesa biancorossa è attenta ed aggressiva, come richiesto dallo staff, e Alba concede poco. In attacco le aquile muovono bene la palla per ottimi tiri aperti alternati a situazioni di contropiede: all’intervallo è +10 (32-42).

La ripresa vede l’Olimpo un po’ in difficoltà, i torinesi a zona recuperano qualche pallone e si avvicinano. Gli ospiti, però, sono solidi nel proteggere sempre un margine di 6/7 punti fino alla fine: la sirena conclusiva suona sul 57-69 e fa esplodere la gioia di tutta la squadra!

Matura dunque una vittoria voluta e meritata, frutto del lavoro settimanale e di un gruppo che piano piano sta trovando i giusti meccanismi e si sta amalgamando sempre più. Bisogna segnalare anche la nota positiva che grossa parte del fatturato è arrivato dai ragazzi del 2008 (Occelli 20, Schellino 12, Coucourde 5), che stanno scendendo in campo con la giusta faccia tosta.

Barracuda Basket - Mercatò Olimpo Alba 57-69 (13-22; 19-20; 16-14; 9-13)

Olimpo: Moschini 4, Zobolas, Rosa 15, Schellino 12, Orru’, Iudicello 4, Coucourde 5, Cielo, Occelli 20, Gobbino, Nicola 2, Decarolis 7. All: Schinca – Biglia.

Barracuda: Percoco 12, Minola 4, Cibin 6, Aralla 2, Ingrosso, Fucili 11, Berrino 9, Pellegrino, Zagni 3, Marangoni, Sava 10, Marra. All: Finali.