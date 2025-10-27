 / Sport

Sport | 27 ottobre 2025, 11:40

BASKET SERIE D / L'Olimpo Alba Mercatò espugna il campo della Crocetta Torino

Successo albese per 69-57

Grande vittoria in trasferta per l’Olimpo Alba Mercatò che espugna il prestigioso campo della Crocetta Torino superando il “Barracuda”.

Nella prima metà di gara la difesa biancorossa è attenta ed aggressiva, come richiesto dallo staff, e Alba concede poco. In attacco le aquile muovono bene la palla per ottimi tiri aperti alternati a situazioni di contropiede: all’intervallo è +10 (32-42).

La ripresa vede l’Olimpo un po’ in difficoltà, i torinesi a zona recuperano qualche pallone e si avvicinano. Gli ospiti, però, sono solidi nel proteggere sempre un margine di 6/7 punti fino alla fine: la sirena conclusiva suona sul 57-69 e fa esplodere la gioia di tutta la squadra!

Matura dunque una vittoria voluta e meritata, frutto del lavoro settimanale e di un gruppo che piano piano sta trovando i giusti meccanismi e si sta amalgamando sempre più. Bisogna segnalare anche la nota positiva che grossa parte del fatturato è arrivato dai ragazzi del 2008 (Occelli 20, Schellino 12, Coucourde 5), che stanno scendendo in campo con la giusta faccia tosta.

Barracuda Basket - Mercatò Olimpo Alba 57-69 (13-22; 19-20; 16-14; 9-13)

Olimpo: Moschini 4, Zobolas, Rosa 15, Schellino 12, Orru’, Iudicello 4, Coucourde 5, Cielo, Occelli 20, Gobbino, Nicola 2, Decarolis 7. All: Schinca – Biglia.

Barracuda: Percoco 12, Minola 4, Cibin 6, Aralla 2, Ingrosso, Fucili 11, Berrino 9, Pellegrino, Zagni 3, Marangoni, Sava 10, Marra. All: Finali.

cs

