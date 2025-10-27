BOCCE/ Auxilium Saluzzo, fantastico tris di campioni del mondo under 18

Nella specialità volo, è stato un fantastico mondiale under 18, in chiave azzurra, per l’Auxilium Saluzzo.
Francesco Costa, Matteo Macario e Nicolò Buniva, i tre portacolori del sodalizio saluzzese del presidente Pieraldo Moine, che hanno preso parte al mondiale a Mersin, in Turchia, ritornano a casa, campioni del mondo.
Oro nella staffetta per Nicolò Buniva e Francesco Costa, oro nella prova a coppie con Matteo Macario e Nicolò Buniva, ed argento per Buniva, nel tiro progressivo.
Il bottino in casa azzurra, è di nove medaglie: quattro ori, quattro argenti ed un bronzo. Un bilancio meritato per la compagine azzurra dei tecnici Carlo Pastre ed Angelo Cappato, con i tre atleti del team saluzzese, che hanno contribuito con tre medaglie, al grande successo, ottenuto in Turchia.
Un'altra bella notizia per il sodalizio saluzzese, con la convocazione della giocatrice Serena Traversa dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, in maglia azzurra, per i mondiali femminili e misti, che si terranno in Francia a Macon, dal 12 al 15 novembre.