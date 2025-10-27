Il punto sul girone A del campionato di volley femminile di serie B1: il Mondovì Volley resta al comando

Dopo tre giornate di campionato si assottiglia il plotone delle capoliste del girone A di B1 femminile. Da tre formazioni, infatti, si è passati a due. E’ rimasto in testa il Mondovì Volley, che ha regolato la difficile pratica del Volley 2001 Garlasco al tie-break. Al PalaManera si è giocato a viso aperto, confermando le aspettative della vigilia, che vedevano sfidarsi due delle formazioni più forti e ambiziose del girone.

Alla fine il 3-2 delle ragazze di coach Basso appare doppiamente prezioso, sia perché ottenuto contro una diretta concorrente, ma soprattutto in considerazione del computo della classifica, con il Puma che ha messo in cascina altri due punti pesanti e una vittoria in più. Nel prossimo turno il Mondovì Volley giocherà nuovamente in casa, per ospitare il Chieri 76’. A fare compagnia alla truppa monregalese in testa alla classifica ora è l’Acrobatica Alessandria, che in casa non ha lasciato scampo all’Issa Novara, battuto con un netto 3-0.

Successo esterno anche per la Florens Vigevano, che ha concesso il primo set alle avversarie, per poi chiudere il match sull’1-3. Un Palau spumeggiante si è aggiudicato il derby sardo contro il Pan Alfieri Cagliari (0-3), mentre il Cogne Aosta, dopo aver tesserato in settimana l’ex pumina Viola Tonello, ha conquistato sul difficile campo del Villa Cortese un bel successo per 3-0. Da segnalare, infine, la vittoria esterna del Volpiano nel derby con il Parella Torino (2-3) e il colpo esterno del Cus Torino in casa del Chieri 76'.

I RISULTATI DELLA 3^ GIORNATA DI ANDATA

CARE PROJECT BELLUSCO FLORENS VIGEVANO 1-3 PARELLA TORINO ACADEMY VOLPIANO 2-3 GSO VILLA CORTESE SD CCS COGNE AOSTA 0-3 CHIERI 76’ CUS TORINO 1-3 MONDOVI’ VOLLEY V. 2001 GARLASCO 3-2 ACR. ALESSANDRIA V&C ISSA NOVARA 3-0 PAN ALFIERI CAGLIARI CAPO D’ORSO PALAU 0-3

LA CLASSIFICA

1 MONDOVI' VOLLEY 8 2 ACR. ALESSANDRIA 8 3 FLORENS VIGEVANO 7 4 V. 2001 GARLASCO 7 5 CAPO D'ORSO PALAU 6 6 GSO VILLA CORTESE 6 7 CHIERI 76' 3 8 CUS TORINO 3 9 CARE P. BELLUSCO 3 10 PAN ALFIERI CAGLIARI 3 11 SD CCS COGNE AOSTA 3 12 V&CO ISSA NOVARA 3 13 ACADEMY VOLPIANO 2 14 PARELLA TORINO 1

PROSSIMO TURNO – 4^ GIORNATA DI ANDATA