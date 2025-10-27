 / Sport

Sport | 27 ottobre 2025, 14:09

Il punto sul girone A del campionato di volley femminile di serie B1: il Mondovì Volley resta al comando

Le pumine di Claudio Basso si aggiudicano al tie-break il big match contro il Garlasco e restano al primo posto della classifica. Il Palau si aggiudica il derby di Sardegna. Prima vittoria per il Cogne Aosta

Il Mondovì Volley nel match contro il Garlasco (foto Cristiano Silvestri)

Dopo tre giornate di campionato si assottiglia il plotone delle capoliste del girone A di B1 femminile. Da tre formazioni, infatti, si è passati a due. E’ rimasto in testa il Mondovì Volley, che ha regolato la difficile pratica del Volley 2001 Garlasco al tie-break. Al PalaManera si è giocato a viso aperto, confermando le aspettative della vigilia, che vedevano sfidarsi due delle formazioni più forti e ambiziose del girone. 

Alla fine il 3-2 delle ragazze di coach Basso appare doppiamente prezioso, sia perché ottenuto contro una diretta concorrente, ma soprattutto in considerazione del computo della classifica, con il Puma che ha messo in cascina altri due punti pesanti e una vittoria in più. Nel prossimo turno il Mondovì Volley giocherà nuovamente in casa, per ospitare il Chieri 76’. A fare compagnia alla truppa monregalese in testa alla classifica ora è l’Acrobatica Alessandria, che in casa non ha lasciato scampo all’Issa Novara, battuto con un netto 3-0. 

Successo esterno anche per la Florens Vigevano, che ha concesso il primo set alle avversarie, per poi chiudere il match sull’1-3. Un Palau spumeggiante si è aggiudicato il derby sardo contro il Pan Alfieri Cagliari (0-3), mentre il Cogne Aosta, dopo aver tesserato in settimana l’ex pumina Viola Tonello, ha conquistato sul difficile campo del Villa Cortese un bel successo per 3-0. Da segnalare, infine, la vittoria esterna del Volpiano nel derby con il Parella Torino (2-3) e il colpo esterno del Cus Torino in casa del Chieri 76'.

I RISULTATI DELLA 3^ GIORNATA DI ANDATA

CARE PROJECT BELLUSCO

FLORENS VIGEVANO

1-3

PARELLA TORINO

ACADEMY VOLPIANO

2-3

GSO VILLA CORTESE

SD CCS COGNE AOSTA

0-3

CHIERI 76’

CUS TORINO

1-3

MONDOVI’ VOLLEY

V. 2001 GARLASCO

3-2

ACR. ALESSANDRIA

V&C ISSA NOVARA

3-0

PAN ALFIERI CAGLIARI

CAPO D’ORSO PALAU

0-3

LA CLASSIFICA

1

MONDOVI' VOLLEY

8

2

ACR. ALESSANDRIA

8

3

FLORENS VIGEVANO

7

4

V. 2001 GARLASCO

7

5

CAPO D'ORSO PALAU

6

6

GSO VILLA CORTESE

6

7

CHIERI 76'

3

8

CUS TORINO

3

9

CARE P. BELLUSCO

3

10

PAN ALFIERI CAGLIARI

3

11

SD CCS COGNE AOSTA

3

12

V&CO ISSA NOVARA

3

13

ACADEMY VOLPIANO

2

14

PARELLA TORINO

1

PROSSIMO TURNO – 4^ GIORNATA DI ANDATA

V&CO ISSA NOVARA

CARE PROJECT BELLUSCO

 

ACADEMY VOLPIANO

FLORENS VIGEVANO

 

SD CCS COGNE AOSTA

PARELLA TORINO

 

VOLLEY 2001 GARLASCO

GSO VILLA CORTESE

 

CAPO D’ORSO PALAU

ACR. ALESSANDRIA

 

MONDOVI’ VOLLEY

CHIERI 76’

 

CUS TORINO

PAN ALFIERI CAGLIARI

 

Matteo La Viola

