ATLETICA / Ivana Roggero dell'Atletica Fossano campionessa italiana nella 20 km di marcia SF65 [FOTO]

Sul tracciato di un chilometro intorno al campo di atletica di Alessandria, domenica 26 ottobre si è svolto il campionato italiano individuale master della 20 km su strada.

Nella categoria femminile SF65 il più alto gradino del podio è stato occupato da Ivana Roggero con il tempo di 2h16’24” cha le ha permesso di indossare la maglia tricolore di campionessa italiana. Argento invece per Giuseppina Comba in 2h21’06” davanti alla romana Angela Minnella (2h23’11”).

In quella maschile SM 70 i coetanei Paolo Fissore e Gian Maria Gerbaldo si sono piazzati rispettivamente 2° (in 2h16’46”) e quarto in 2h19’10”.

In campo femminile il dominio delle tesserate Atletica Fossano 75, allenate da Sergio Ansaldi, è ormai consolidato con Ivana Roggero che ottiene la quarta importante vittoria stagionale (campionati italiani indoor, campionati Italiani su pista all’aperto e nel Trofeo Nazionale delle Regioni master). Giuseppina Comba, al rientro dopo un lungo infortunio ha confermato la sua attitudine a gestire bene le lunghe distanze.

In campo maschile Paolo Fissore (Atletica Fossano 75) dopo aver vinto il campionato Italiano di Società sui 10 km a gennaio si ripete con l’argento nella 20, gara che predilige.

Gian Maria Gerbaldo (Atletiva Fossano), dopo essersi espresso su buoni livelli sui 5000 metri in pista nel corso di tutto l’anno risultando a fine stagione 3° nella graduatoria nazionale della distanza, ha portato a termine la sua prima “venti” fermandosi ai piedi del podio.

In chiusura di stagione i quattro atleti master hanno voluto ringraziare il coach dell’Atletica Fossano 75 Sergio Ansaldi che per tutto l’anno si è prodigato con consigli, “tabelle” e preziose verifiche tecniche, indispensabili nella marcia, ricordando inoltre l’amico atleta scomparso da poco Onorato Tavella, compagno di club che, proprio sulle strade di Alessandria, solo due anni fa aveva ottenuto un prestigioso 2° posto sulla 10 km dei campionati di Società su strada.