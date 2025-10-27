Riviviamo il trionfo di Cuneo: guarda gli highlights del ritorno in SuperLega! [VIDEO]

Una serata da ricordare, un ritorno da sogno. La MA Acqua S. Bernardo Cuneo ha festeggiato nel migliore dei modi il suo rientro in SuperLega dopo 11 anni, travolgendo Cisterna per 3-0 in un match perfetto per intensità, precisione e cuore.

Gli uomini di Matteo Battocchio hanno entusiasmato i quasi 3.500 tifosi presenti sugli spalti del palazzetto di San Rocco Castagnaretta, trascinati dal capitano Cavaccini e da un gruppo capace di esprimere una pallavolo di altissimo livello.

Il pubblico, caloroso e instancabile, ha fatto da dodicesimo uomo, accompagnando ogni punto con cori e applausi ininterrotti. Il risultato? Un’esplosione di gioia che ha riportato Cuneo al centro della grande pallavolo italiana.

Ora non resta che rivivere tutte le emozioni di questa impresa: guarda gli highlights e lasciati trasportare dal ritmo, dai colpi spettacolari e dall’entusiasmo di una città tornata a sognare.