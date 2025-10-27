TENNISTAVOLO / Continua il momento magico dell'A4 Verzuolo: tutte vittoriose le sue squadre

Continua il momento magico per le formazioni dell’A4 Verzuolo impegnate nei campionati nazionali a squadre.

Tutte tre le formazioni verzuolesi hanno infatti conquistato i due punti e guidano le rispettive classifiche a punteggio pieno. Nel torneo di B1 l’A4 Tonoli ha prevalso per 5 a 0 sulla compagine lombarda del Villa Romanò al termine di una partita che i padroni di casa hanno ampiamente dominato. Due punti a testa sono arrivati grazie a Simone Garello ed Anastasios Riniotis, mentre il 5° punto è stato conquistato da Alessandro Soraci. Dopo le prime tre giornate la squadra verzuolese condivide la testa della classifica con l’Aon Milano ed il Vigevano.

Nel campionato di B2 l’atteso match tra l’A4 Scotta ed il Chiavari ha visto il successo per 5 a 1 della squadra verzuolese che resta così al comando della classifica. Nonostante il punteggio finale piuttosto netto il match è stato molto combattuto e ben tre incontri si sono conclusi al 5° set. Due punti a testa sono stati conquistati da Mattia ed Andrea Garello, mentre il 5° punto è arrivato grazie a Vladimir Sych.

Bella ed inattesa vittoria anche per l’A4 Avis che nel torneo di C1 ha sconfitto per 5 a 3 l’Enjoy Collegno al termine di una partita molto equilibrata. Nella formazione verzuolese ha esordito Piergiorgio Panero che ha conquistato due punti. Due punti sono arrivati anche grazie ad Emma Sereno Regis, mentre il 5°punto è stato ottenuto da Gabriele Rosso. Grazie a questo successo la giovane squadra verzuolese conserva la leadership in classifica.

La terza giornata del campionato di C2 prevedeva invece il derby tra le due compagini verzuolesi. Come da pronostico la partita è stata molto combattuta e si è conclusa con il punteggio di 5 a 3 a favore dell’A4 Acqua Eva. Due punti a testa sono stati conquistati da Elia Barbero ed Andrea Cesano ed uno da Paolo Ponzo. Per l’A4 Tonoli tutti tre i punti sono arrivati grazie al giovanissimo Ettore Casonato, autore di una prestazione maiuscola.