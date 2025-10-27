Honda Cuneo Granda Volley: il programma della settimana in vista delle sfide con Firenze e San Giovanni in Marignano

Dopo la sconfitta al tie break contro Perugia, la Honda Cuneo Granda Volley non ha tempo di prendere fiato. Le Gatte saranno infatti protagoniste di due sfide in questa settimana: la prima contro Il Bisonte Firenze, la seconda contro Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

Il match contro le toscane andrà in scena al Palazzetto dello Sport di Cuneo mercoledì 29 ottobre alle 20:30 (diretta su VBTV), mentre quello con Consolini Volley domenica 2 novembre alle 17 al Palasport di Cervia (diretta su VBTV).

Il programma della settimana

- lunedì: 8-11 pesi, 15-17 allenamento

- martedì: 15-18 video e allenamento

- mercoledì: 11:30 rifinitura, 20:30 partita contro Il Bisonte Firenze (Palazzetto dello Sport, Cuneo)

- giovedì: 15:30 allenamento personalizzato

- venerdì: 8:30-12:30 pesi e allenamento personalizzato, 17-19:30 video e allenamento

- sabato: 12-13:30 allenamento, 14 partenza per Cervia

- domenica: 9-11:30 video e rifinitura, 17 partita contro Omag-Mt San Giovanni in Marignano (Palasport, Cervia)