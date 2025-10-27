Le pagelle di Cuneo-Padova: regia illuminante di Bara, Zaytsev spacca la partita

BARANOWICZ 8,5: il venerabile maestro non sbaglia un pallone, giostrando a suo piacimento tutti gli attaccanti. Più di un colpo vincente degli schiacciatori di Cuneo arriva perché il palleggiatore li smarca con precisione chirurgica. Disegna pallavolo ad ogni suo tocco.

SEDLACEK 7,5: costante e continuo per tutta la gara, sia in ricezione che in attacco. Ci aggiunge anche un paio di grandi difese nei momenti caldi del secondo e terzo set. L'ex padovano si conferma una certezza, con la capacità di saper giocare bene i punti importanti.

FERAL 7: Meno scintillante (e anche meno cercato da Baranowicz) rispetto al debutto, il francesino si conferma su ottimi livelli, giocando senza senza paura e forzando, in attacco e in battuta, ogni volta che ne ha l'opportunità. Suoi i punti dell'allungo decisivo nel terzo set. Talento di classe purissima.

CODARIN 7,5: Come a Padova, è suo il primo punto di Cuneo. Sa fare male anche in battuta, con le sue traiettorie a volte potenti e a volte carice di effetto. Sotto rete si fa sentire, toccando moltissimi palloni, quando è chiamato in causa sui primi tempi fa sempre male a Cisterna, soprattutto nel finale del terzo set. E tanti saluti ai gufi che pensavano non potesse giocare a certi livelli in Superlega.

STEFANOVIC 7: Non attacca molti palloni, ma quando Baranovicz lo chiama in causa è una sentenza. Si fa sentire a muro e da un paio di suoi turni in battuta arrivano allunghi importanti di Cuneo nel secondo e terzo set. Garanzia.

ZAYTSEV 7,5: Inizia non benissimo, ma una grande difesa gli dà la scossa: inizia a martellare in attacco, sbaglia poco o niente in ricezione, con un lunghissimo turno in battuta che 'spacca' il secondo set e favorisce l'allungo di Cuneo. Una partita da Zar, capace di esaltare il pubblico di Cuneo ogni volta che si accende.

CAVACCINI 7: Vedergli sbagliare un paio di ricezioni è roba da segnare sul calendario, ma sono sbavature in un'ennesima prova di grande sostanza e solidità. Due difese fanno alzare in piedi il palazzetto: il capitano è una autentica polizza d'assicurazione.

BATTOCCHIO 7: stravince il duello a distanza con il coach di Cisterna Morato, che aspetta sempre troppo a provare a fermare il gioco nei momenti difficili. Infonde calma e sicurezza da bordo campo ad una squadra che non lo tradisce mai, dall'inizio alla fine. E arriva così la prima vittoria da tecnico di Superlega.