VOLLEY A1M / Un palazzetto in festa: riviviamo in foto l’esordio vincente di Cuneo in SuperLega [FOTOGALLERY]

Una domenica da ricordare quella del 26 ottobre a Cuneo. Dopo undici anni d’attesa, la MA Acqua S. Bernardo è tornata a calcare il palcoscenico della SuperLega, e lo ha fatto davanti a un pubblico da grandi occasioni. Ben 3.500 spettatori hanno gremito il palasport di San Rocco Castagnaretta, trasformandolo in un’autentica bolgia biancoblù.

L’atmosfera era quella delle grandi serate: cori, bandiere e un entusiasmo contagioso che ha accompagnato ogni punto dei ragazzi di coach Matteo Battocchio. Capitan Domenico Cavaccini e compagni hanno ripagato il calore del loro pubblico con una prestazione impeccabile, chiudendo la gara con un netto 3-0 ai danni di Cisterna.

Un successo che ha fatto esplodere di gioia i tifosi e che rappresenta il miglior modo possibile per inaugurare la nuova stagione nella massima serie. Ma lo spettacolo non è stato solo in campo: sugli spalti, sorrisi, emozioni e tanta passione hanno colorato la serata.

Per rivivere quei momenti unici, vi proponiamo la fotogallery realizzata dal nostro fotografo Riccardo Lacqua, che ha catturato tutta l’intensità e la magia di una serata storica per la pallavolo cuneese.