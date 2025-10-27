Cina: Premier Li, pronta a lavorare con UE su temi commerciali su basi paritarie

KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS/XINHUA) - Il premier cinese LiQiang ha dichiarato lunedì che la Cina è pronta a collaborare conl'Unione Europea per promuovere la risoluzione delle questionilegate alla cooperazione economica e commerciale sulla basedell'uguaglianza e del rispetto reciproco, attraverso il dialogo,la consultazione, nonchè la reciproca comprensione e disponibilità a venirsi incontro.Li ha rilasciato le dichiarazioni durante un incontro con ilpresidente del Consiglio europeo Antonio Costa, a margine deivertici dei leader sulla cooperazione dell'Asia orientale.- Fonte foto: Xinhua -(ITALPRESS).