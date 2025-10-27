Cuneo Scherma Academy in evidenza nella 1ª prova Interregionale Under 14 di Fioretto Piemonte-Lombardia

Ottimo inizio di stagione per la Cuneo Scherma Academy, che si è messa in grande evidenza nella 1ª prova Interregionale Under 14 di Fioretto Piemonte-Lombardia, disputata nel weekend a Vigevano.

Una competizione di altissimo livello, con la partecipazione dei migliori fiorettisti e fiorettiste delle due regioni e di numerosi atleti ai vertici del ranking nazionale. Risultati di rilievo per gli atleti cuneesi Nella categoria Bambine, Bianca Genocchio è stata protagonista di una gara straordinaria, culminata con un prestigioso secondo posto. Dopo una buona fase a gironi, la giovane atleta ha superato diverse avversarie nelle eliminazioni dirette, fermandosi solo in finale contro una forte schermitrice di Como.

Un risultato eccezionale per lei, alla sua prima stagione da agonista ufficiale, e unica piemontese presente nel tabellone finale. Molto positiva anche la prova della compagna di categoria Alessia Carrillo, che ha mostrato carattere e ottima tecnica.

Nella categoria Giovanissimi, grande prestazione di Tommaso Fontana, che conquista il terzo posto dopo una gara lunga e combattuta. Un solo assalto perso nel girone e poi un percorso impeccabile nelle eliminazioni dirette, fino alla semifinale, dove si è arreso al futuro vincitore della competizione. Anche per lui un risultato di spessore, essendo l’unico piemontese presente tra i primi quattro. Buone prove nella stessa categoria anche per Tommaso Maino, fermatosi ai sedicesimi, e Enrico Versiero, autore di un’ottima scherma e in crescita costante. Nella categoria Maschietti, Marco Ferrero conquista un brillante settimo posto, entrando tra i primi otto – ancora una volta unico piemontese nel tabellone finale – a conferma del suo continuo progresso tecnico.

Tra gli Allievi, Simone Di Gioia si ferma ai sedicesimi dopo una gara di carattere e determinazione, in un tabellone che contava oltre 70 partecipanti tra Piemonte e Lombardia. Anche per lui, lo stop arriva solo contro l’atleta poi vincitore della prova. Infine, nella categoria Giovanissime, Greta Giordana e Maria Chiara Matzedda, alla loro prima esperienza in una gara ufficiale, hanno mostrato buone sensazioni e netti miglioramenti, segno di un percorso tecnico ben impostato.

Soddisfazione dello staff tecnico e della società Il Direttore Tecnico Maestro Juan Paz y Mino ha commentato con entusiasmo: “Sono risultati importantissimi in questo primo appuntamento agonistico, che dimostrano che siamo sulla buona strada. Insieme a Umberta Riboldi, la nostra istruttrice, e a Francesco Belmondo, il nostro preparatore atletico, stiamo preparando i ragazzi al meglio. Ma non solo: stiamo lavorando sulla crescita sportiva e personale di tutto il gruppo. Le vittorie dei singoli sono il frutto del lavoro di tutti.”

Soddisfazione anche dalle parole del presidente Salvatore Maino: “Siamo estremamente contenti di questi risultati e dell’impegno dei nostri atleti. Ringrazio lo staff tecnico, i ragazzi e le famiglie per il loro costante supporto. La nostra scuola lavora con serietà, competenza e con tecnici qualificati riconosciuti dalla Federazione Italiana Scherma. Offriamo uno sport sano in un ambiente sano, e il sostegno delle famiglie dimostra che stiamo facendo bene.”

Con queste prestazioni, la Cuneo Scherma Academy si conferma una realtà solida e riconosciuta nel panorama schermistico regionale, punto di riferimento per la disciplina a Cuneo e in Piemonte. Gli allenamenti proseguono ora con impegno in vista dei prossimi appuntamenti agonistici, con l’obiettivo di continuare a promuovere la scherma come sport di valori, tecnica e passione.