Immenso Alessio Sakara!

Roma 27 aprile 2025, - “Sabato sera combatterò per il titolo, voglio vincere per il mio Paese”, aveva dichiarato Alessio Sakara durante la conferenza stampa di BKFC 83. Promessa mantenuta, sabato 25 ottobre il Legionarius ha battuto il detentore del titolo mondiale Cruiserweight BKFC, l’americano Chris Camozzi, portando la cintura iridata nella sua Roma e confermandosi a 44 anni un’icona assoluta degli sport da combattimento.

“L’evento di Firenze dello scorso aprile è stato un successo, ma a Roma è successo qualcosa di epico”, ha commentato Gabriel Rapisarda, imprenditore e proprietario di Gabriel & Spirits, che ha portato la promotion BKFC in Italia e ha sponsorizzato e finanziato completamente l’evento. “Alessio si è dimostrato l’immenso atleta che è sempre stato, ma non avevamo dubbi. La grande affluenza e l’entusiasmo del pubblico ci confermano che siamo nella giusta direzione per far diventare questa disciplina adrenalinica uno degli sport preferiti dagli italiani”.

Grande presenza all’evento quella della leggenda mondiale degli sport da combattimento Conor McGregor, co-owner della promotion BKFC, che dopo il verdetto non ha nascosto il suo entusiasmo: “Questo è stato il combattimento più incredibile che io abbia visto in tutta la mia vita, un uomo di 44 anni è riuscito a incoronarsi campione del mondo nella sua città, davanti alla sua gente. Alessio sei fonte di ispirazione per tutti”, ha urlato sul ring.

Il match, atteso da settimane e seguito in diretta streaming in tutto il mondo, ha confermato le qualità di Sakara: potenza, lucidità tattica, e quell’inconfondibile mentalità da guerriero che lo ha reso un simbolo delle MMA italiane e internazionali. Onore al suo avversario Chris Camozzi, che ha dimostrato ancora una volta la sua grande esperienza come figther e la sua tecnica impeccabile.

Sakara, sostenuto per tutto il match dagli oltre 8.000 spettatori, ha vinto il titolo per split decision dopo che i due fighter hanno combattuto per 5 round con determinazione e coraggio, oltre che grande tecnica, senza mai arretrare di un passo, proprio come due veri gladiatori moderni. All’annuncio della vittoria, il PalaSport è esploso, e il campione si è lasciato andare in lacrime di gioia, che hanno dimostrato tutta la sua emozione per questo grande traguardo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del mondo sportivo, dello spettacolo e delle istituzioni: a impreziosire la serata, la presenza dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e San Marino, Tilman J. Fertitta, accompagnato dalla moglie Lauren Ware Fertitta. La loro partecipazione ha conferito un prestigio internazionale all’evento: Fertitta, oltre ad essere un imprenditore di successo è proprietario anche degli Houston Rockets (NBA), ha seguito con grande attenzione l’intera card, mostrando particolare interesse per gli atleti americani presenti e soprattutto per l’ex campione Cruiserweight Chris Camozzi.

Numerosissimi anche i protagonisti dello sport italiani come il tennista Matteo Berrettini, i kickboxer Giorgio e Armen Petrosya, il romano Mattia Faraoni, l’ex rugbista azzurro Martin Castrogiovanni, l’ex campione del mondo dei supermedi WBA Giovanni De Carolis (oggi direttore tecnico della nazionale) ma tanti anche i volti dello spettacolo tra i quali Federica Panicucci, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Maria De Filippi, che con Sakara ha un legame professionale e di amicizia di lunga data. Presente anche la deputata Matilde Siracusano e il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

La grande macchina BKFC Italy non si ferma qui, gli organizzatori stanno infatti già pensando al prossimo evento per marzo 2026, come conferma Luigi Perillo COO di BKFC Italy. L’obiettivo è arrivare a organizzare show indimenticabili ogni mese, nelle principali città italiane, per coinvolgere un pubblico sempre più ampio in questa appassionante e adrenalinica disciplina.