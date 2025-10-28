 / Altri sport

Altri sport | 28 ottobre 2025, 12:18

L’ltalpetanque Juniores è medaglia d’oro: in squadra il buschese Thomas Rinaudo

La squadra, in Spagna, ha conquistato la medaglia d'oro

L’ltalpetanque Juniores è medaglia d’oro: in squadra il buschese Thomas Rinaudo

Domenica 26 ottobre a Isla Cristina, in Spagna, si sono disputati i campionati del mondo juniores di petanque. Nella competizione a terne mista, l’ltalpetanque si è aggiudicata il podio, vincendo la finale contro il Madagascar 13-6 e conquistando la medaglia d’oro.

In squadra, due gli atleti della Valle Maira, Asya Vercellone e il buschese Thomas Rinaudo.
 
"Siamo orgogliosi di avere un giovane campione come concittadino – dichiara l’assessore allo Sport Diego Bressi – Complimenti a tutta la squadra della Italpetanque Juniores, un importante riconoscimento ottenuto con grande impegno, passione e dedizione".

redazione

