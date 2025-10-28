RUGBY / Prima trasferta amara per i Cinghiali

Il Val Tanaro Rugby torna da Abbiategrasso con una sconfitta che brucia: 24 a 19 il risultato finale in favore dell’A.R.C. Abbiategrasso Rugby. Una partita dai due volti, che ha visto i Cinghiali partire spenti, ritrovarsi nella ripresa, e cedere solo negli ultimi istanti.

Il primo tempo è stato opaco: poca intensità, poca lucidità, poca fame. I padroni di casa ne hanno approfittato, imponendo ritmo e punteggio. Ma nella seconda frazione, il Val Tanaro ha cambiato volto. Una mezz’ora di rugby vero, giocato con cuore e concentrazione, ha ribaltato il punteggio grazie alle mete di Capitan Giraudi, Ricci e dell’esordiente Crepaldi, schierato dal primo minuto e votato Man of the Match per i cinghiali.

Sul 19 a 17 per il Val Tanaro, sembrava fatta. Ma nel finale, complice qualche errore e la pressione avversaria, Abbiategrasso ha trovato la meta decisiva, chiudendo la gara sul 24 a 19.

Formazione Val Tanaro Rugby

15 Ricci

14 Santoro

13 Bonino

12 Giraudo

11 Crepaldi

10 Campero

9 Schellino P.

8 Vallauri

7 Sobrero

6 Filippi

5 Spertino F.

4 Giraudi (C)

3 Gallo

2 Spinelli

1 Giribone

A disposizione:

16 Ercole

17 Stringa

18 Schellino L.

19 Spertino L.

20 Gallarzo

Crepaldi, autore di un’ottima prova e protagonista all’esordio, ha commentato così: “La meta è arrivata grazie al lavoro di tutti, e il premio è una sorpresa. Alla fine brucia, ma abbiamo dimostrato che il gruppo c’è. E io non vedo l’ora di tornare a lottare con questi ragazzi.”

Anche Ricci, estremo titolare e autore di una bella meta, ha sottolineato il cambio di passo nella ripresa: «Dopo un primo tempo spento, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso di giocare davvero. La meta è arrivata da una bella azione corale. Sul finale ci è mancata un po’ di lucidità, ma se giochiamo come nella mezz’ora centrale possiamo fare grandi cose.»

Un grande ringraziamento ai ragazzi dell’Abbiategrasso Rugby per la battaglia leale e per il terzo tempo condiviso: birra, sorrisi e rispetto. Rugby vero, dentro e fuori dal campo.

I Cinghiali tornano a casa con rammarico, ma anche con segnali positivi: la reazione, la grinta, la voglia di lottare. La stagione è appena iniziata. Testa alta, spirito acceso.

Foto dalla pagina Facebook dell’Abbiategrasso Rugby