TRAIL / La cuneese Sonia Chiapello conquista il 5° posto nella prova lunga del Trail Monte Casto

Lo scorso weekend la cuneese Sonia Chiapello ha centrato un risultato davvero significativo conquistando il 5° posto nella prova lunga del Trail Monte Casto, Campionato Regionale Piemonte di Trail Lungo.

La gara si è svolta nell’area di Andorno Micca (Biella) e prende il nome dalla montagna omonima, vero e proprio simbolo del territorio. Il percorso lungo misurava circa 44 km con un dislivello positivo intorno ai 2.050 m. Il tracciato ha toccato la Valle Cervo, l’Alta Valsessera, Bocchetto Sessera e ha attraversato alpeggi e sentieri alpini: una giornata in natura, ma anche di grande fatica. La gara è stata condotta fin dalle prime battute dalla local Margherita de Giuli, grande favorita dopo il forfait dell'ultimo momento di Fabiola Conti, vincitrice con un tempo finale di 4 ore e 25, che l'ha portata a chiudere la gara davanti a Giulia Saggin, anche lei runner di livello nazionale che a fine agosto ha trionfato alla Swiss Peak da 380 km.

Al terzo posto a pari merito le nazionali Chiara Boggio e Agnese Valz Gen proprio davanti alla cuneese che ha lottato con loro fino ad oltre metà gara. Il 5° posto finale non è quindi solo un buon risultato, è un passo avanti importante. Chiapello, atleta del Team Martin dieci ZeroUno ha dimostrato di saper reggere la fatica di una gara selettiva e di collocarsi tra le atlete di riferimento del trail.

Per la cuneese questo piazzamento ha un duplice valore: innanzitutto si tratta di una gara di alto livello regionale con atlete che spesso gareggiano su circuiti nazionali e internazionali; in secondo luogo perché essere tra le prime cinque in un campionato regionale significa essere arrivata a sfidare le protagoniste del trail running piemontese.

La gara maschile è stata invece vinta dal re del trail running Italiano, Cristian Minoggio, che ha polverizzato il record della gara, giungendo al traguardo in appena 3 ore e 28 minuti.