 / Atletica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Atletica | 28 ottobre 2025, 10:27

ATLETICA / Autunno di corsa per l’Atletica Mondovì tra Langhe, Costa Azzurra e Venezia

Dalla 16ª Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba alle prove di Mentone e Venezia, gli atleti monregalesi si distinguono con solidi risultati e tanta passione lungo percorsi affascinanti

Marco Testino a Venezia

Marco Testino a Venezia

Il beltempo ha accompagnato la 16ª Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba. Tratti di sterrato, passaggi in erba tra le vigne con le colline di Barbaresco, Treiso, Neive hanno fatto da cornice alla edizione 2025 della classicissima d’autunno, andata in scena domenica 26 ottobre. Per i colori dell’Atletica Mondovì Cristiano Garelli ha completato la sua prova con il tempo di 3h58’03”, crono che lo piazza al 11° posto assoluto tra gli M3.

Aldo Bongiovanni ha corso invece, sempre domenica 26, il “City Trail du Campanin” a Mentone: 12 km con 340 metri di dislivello positivo nell’entroterra della costa azzurra. Per lui 44° posto assoluto e 6° M1 in 56’45”.

Atletica Mondovì in evidenza alla 10 km della “Venice Marathon” domenica sullo splendido percorso nella città di Venezia con il villanovese Marco Testino ottimo 17° assoluto, nono Senior, in 37’46” (a 2’ circa dalla top ten nella gara dominata dal trevigiano Stefano Ghenda in 33’56”) e con Roberta Silvano 23ª nelle donne in 51’35”

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium