ATLETICA / L’Atletica Mondovì chiude la stagione della marcia ad Alessandria con ottimi risultati

Chiusura stagionale per i marciatori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo con la quinta ed ultima prova del CDS nazionale ad Alessandria.

Domenica scorsa 26 ottobre, Vittoria Bollano è arrivata nona nella 20 km in 1h43’51 (settima per i societari Senior/Promesse) vinta dalla 2006 Liping Pang (Nissolino 1h31’37) e Marcella Forni, al debutto sulla distanza, 28esima e decima nella classifica Junior in 2h14’08.

ltri quattro giovani monregalesi del “tacco e punta” hanno gareggiato nel meeting promozionale: nei Ragazzi (2 km) Aurelio Forni e Lorenzo Murisasco rispettivamente secondo in 10’16”3 (a meno di 2” dal cussino Fabio Castello) e sesto in 11’42”6, con la pari età del 2012 Letizia Comino settima in 12’31”6; Giancarlo Forni tra i cadetti è giunto 4° nei 5.000 mt in 29’33”2.