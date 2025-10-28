 / Atletica

Atletica | 28 ottobre 2025, 08:25

ATLETICA / L’Atletica Mondovì chiude la stagione della marcia ad Alessandria con ottimi risultati

Vittoria Bollano nona nella 20 km, buoni piazzamenti per Marcella Forni e i giovani del settore promozionale in una giornata di crescita e soddisfazioni per il “tacco e punta” monregalese

Vittoria Bollano con il tecnico Sandro Sandri

Chiusura stagionale per i marciatori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo con la quinta ed ultima prova del CDS nazionale ad Alessandria. 

Domenica scorsa 26 ottobre,  Vittoria Bollano è arrivata nona nella 20 km in 1h43’51 (settima per i societari Senior/Promesse) vinta dalla 2006 Liping Pang (Nissolino 1h31’37) e Marcella Forni, al debutto sulla distanza, 28esima e decima nella classifica Junior in 2h14’08. 

ltri quattro giovani monregalesi del “tacco e punta” hanno gareggiato nel meeting promozionale: nei Ragazzi (2 km) Aurelio Forni e Lorenzo Murisasco rispettivamente secondo in 10’16”3 (a meno di 2” dal cussino Fabio Castello) e sesto in 11’42”6, con la pari età del 2012 Letizia Comino settima in 12’31”6; Giancarlo Forni tra i cadetti è giunto 4° nei 5.000 mt in 29’33”2.

