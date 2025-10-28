A Barbaresco giornata speciale per neo maggiorenni e baby cittadini

“Con gli auguri di ogni bene e felicità”. È questa una delle frasi che il sindaco di Barbaresco Mario Zoppi e la sua amministrazione hanno voluto stampare sull’etichetta della bottiglia di Barbaresco donata a tutti i bambini nati nel 2022. Un’etichetta speciale e personalizzata, che quest’anno è stata realizzata da Angelo Bellobono.

Insieme ai piccoli residenti di Barbaresco, sono stati ricevuti nella sala del Municipio anche i neo maggiorenni e a loro è stata consegnata la Costituzione e un Magnum di Barbaresco. “Un’accoppiata particolare - sottolinea il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti - che simboleggia l'identità del territorio e i valori civici. Questa cerimonia è molto sentita dai cittadini ed è per questo che voglio complimentarmi con l’amministrazione comunale di Barbaresco, capitanata dal sindaco Mario Zoppi, perché questa bella iniziativa rende sempre la giornata speciale, unendo tutto il paese e rafforzando il senso di comunità”.



