A Cuneo un mese dedicato alla sicurezza stradale

Dalla Federazione Motociclistica Italiana e dalla Motorizzazione Civile una serie di incontri per promuovere la cultura della prevenzione

Ottobre e novembre saranno mesi all’insegna della sicurezza stradale in provincia di Cuneo.

La Motorizzazione Civile di Torino, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e la Consulta Quartieri e Frazioni di Cuneo, promuove un ciclo di appuntamenti rivolti a scuole, motociclisti e a tutti gli utenti della strada.

L’obiettivo è sensibilizzare sul tema della prevenzione e sull’importanza dei dispositivi di protezione, con un’attenzione particolare agli utenti vulnerabili: pedoni, ciclisti e motociclisti.

Il programma

31 ottobre – “Piccole ruote crescono”

Intera mattinata, Istituto Comprensivo di Robilante (sede di Roccavione)

Attività di educazione stradale per gli alunni della scuola primaria, per imparare le regole della circolazione fin da piccoli.

31 ottobre – “In moto in sicurezza in provincia di Cuneo”

Ore 20.00 – Centro Incontri Don Marro, via Aisone, Cuneo

Una serata dedicata al mondo motociclistico, con focus sulla sicurezza stradale e sui dispositivi di protezione attiva e passiva.

Intervengono:

• Dott.ssa Stefania Bosio, Direttore della Motorizzazione Civile di Torino – Saluti e introduzione

• Ing. Ettore Pirisi, Coordinatore Commissione Sicurezza FMI – Infrastrutture e sicurezza passiva nel mondo motociclistico

• Dott. Carlo Rivellini, Commissione Medica FMI – Traumatologia negli incidenti motociclistici

• Prof. Erico Garino, Commissione Educazione Stradale FMI – Le attività dedicate alla cultura della sicurezza stradale

• Dott. Alessandro De Gregori, Referente Regionale Educazione Stradale FMI – L’attività della FMI sul territorio

Moderatori: Dott. Antonio Merlino, Dott. Dario Malabocchia

7 novembre – “Io… non me la bevo!”

Intera mattinata, Istituto Comprensivo di Robilante (sede di Roccavione)

Incontro rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado, per riflettere sui rischi legati all’uso di alcol e alla guida in stato di alterazione.

20 novembre – “Muoversi in sicurezza sulla strada”

Ore 18.00 – Centro Incontri Don Marro, via Aisone, Cuneo

Un percorso di consapevolezza rivolto a tutti gli utenti della strada — pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti — con il contributo di esperti della sicurezza stradale.

Relatori:

• Dott.ssa Stefania Bosio, Direttore Motorizzazione Civile Torino

• Arch. Marino Biscaro, esperto in educazione e sicurezza stradale

• Ing. Nicola Carlesso, esperto in educazione e sicurezza stradale

Moderatori: Dott. Antonio Merlino, Dott. Dario Malabocchia

Le iniziative fanno parte del percorso di educazione e responsabilità condivisa promosso dalla FMI e dalla Motorizzazione Civile, con l’obiettivo di costruire una nuova cultura della sicurezza sulle strade della provincia di Cuneo.

