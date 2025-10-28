Alba, triangolare di calcio nella casa di reclusione "Montalto”

Nella mattinata di venerdì 24 ottobre, nell'area sportiva all'interno della Casa di Reclusione "G. Montalto" di Alba, si è svolto il triangolare di calcio “Autunno 2025” realizzato grazie alla sinergia e alla collaborazione tra il Comune di Alba, la Direzione e l'area trattamentale dell’istituto penitenziario e l’AIA Associazione Italiana Arbitri.

L'iniziativa sportiva ha coinvolto il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale Emilio De Vitto, le persone detenute all’interno della Casa di Reclusione, gli agenti della Polizia Penitenziaria e un gruppo di studenti dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Piera Cillario Ferrero” di Alba.

All’evento hanno partecipato anche l’assessore allo sport del Comune di Alba Davide Tibaldi, il direttore del Carcere "G. Montalto” Nicola Pangallo, i referenti dell’area trattamentale, il personale ed il comandante della Polizia Penitenziaria, commissario Gianni Del Vecchio.

La manifestazione è stata un’ulteriore occasione per continuare a rafforzare la conoscenza ed il collegamento tra l’Istituto penitenziario e il territorio albese, in particolare con la realtà studentesca dell’istituto “Cillario Ferrero”, oltre ad essere un’opportunità di sport e partecipazione per le persone attualmente prive della libertà personale ospitate nella casa di reclusione “G. Montalto”.