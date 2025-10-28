 / Attualità

Attualità | 28 ottobre 2025, 08:44

Alla scoperta dei “Carnets de Voyage” con l’Alliance Française di Cuneo

Mercoledì 29 ottobre visita guidata alla Fondazione Peano con la curatrice Ivana Mulatero per esplorare, tra arte e racconto, i borghi perduti protagonisti di CuneoVualà

L’Alliance française di Cuneo Invita i soci ma anche gli appassionati d’arte e il grande pubblico alla visita guidata della mostra dei “Carnets de Voyage” mercoledì 29 ottobre alle ore 16,00. 

Sarà la curatrice stessa della mostra, Ivana Mulatero, a guidarci alla scoperta dei borghi perduti e abbandonati, tema della presente edizione di Cuneovualà. Partecipano all’esposizione parecchie decine di carnettisti non solo italiani ma anche francesi turchi e di varie nazionalità entusiasmati dal tema proposto.

La mostra è allestita presso la Fondazione Peano a Cuneo, Corso Francia n 47. Per prenotare la visita inviare mail a info@alliancecuneo.eu oppure inviare un messaggio whatsapp al 338 74 60 796 entro le ore 12 di mercoledì 29 ottobre, Entrata libera. Info sul sito www.alliancecuneo.eu 

