Anche il cuneese Beppe Ghisolfi nel neonato Comitato scientifico della Fondazione Crt

Sono nati all'interno della Fondazione CRT due nuovi organismi: il Comitato Promotore e il connesso Comitato Scientifico, che, in collaborazione con gli Organi di Governance, avranno il compito di favorire la promozione, lo studio e l'approfondimento degli aspetti storici, economico-finanziari, giuridici e di orientamento della Fondazione CRT. L'obiettivo è garantire la visibilità e la trasparenza nei confronti del vasto pubblico, della collettività e del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di eventi, convegni e manifestazioni di alto profilo scientifico e partecipativo, con apertura a livello regionale e internazionale.

Il comitato Promotore è presieduto dalla presidente Anna Maria Poggi che ha affermato: "Segna per la Fondazione CRT un momento di riflessione, ma anche di rinnovato slancio verso il futuro per rafforzare la fiducia della comunità e costruire un dialogo sempre più aperto e partecipato con il territorio".



Il suo operato sarà in stretta connessione con quello del collega presidente del Comitato Scientifico, il cuneese Giuseppe Tardivo che in squadra con lui potrà contare anche sulla valida esperienza di altri suoi conterranei come Sergio Soave e Beppe Ghisolfi che commenta: “Sono molto onorato di questa nomina nel Comitato Scientifico della Fondazione della Cassa di risparmio di Torino (terza in Italia per patrimonio).

Ringrazio la Presidente di Fondazione Crt Anna Maria Poggi e il Presidente del Comitato Giuseppe Tardivo per la fiducia accordatami.

Lavorerò con impegno e serietà in un incarico per me molto prestigioso”.