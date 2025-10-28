Castagnata d'autunno per gli alunni dell'infanzia di Piozzo insieme agli alpini

Oggi, martedì 28 ottobre, la scuola dell'infanzia di Piozzo ha vissuto una giornata speciale, immersa nei profumi e nei colori dell'autunno!

Grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo Alpini, è stata organizzata una bellissima castagnata, tra canti, risate e tanto entusiasmo.

I bambini hanno potuto gustare caldarroste preparate con cura dalle penne nere, veri maestri della tradizione!

"Un grande grazie agli Alpini per la loro disponibilità, gentilezza e spirito di comunità - dicono dalla scuola - Queste sono le giornate che scaldano il cuore... come le castagne appena tolte dal fuoco".