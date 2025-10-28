 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 28 ottobre 2025, 20:30

Castagnata d'autunno per gli alunni dell'infanzia di Piozzo insieme agli alpini

Castagnata d'autunno per gli alunni dell'infanzia di Piozzo insieme agli alpini

Oggi, martedì 28 ottobre, la scuola dell'infanzia di Piozzo ha vissuto una giornata speciale, immersa nei profumi e nei colori dell'autunno!

Grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo Alpini, è stata organizzata una bellissima castagnata, tra canti, risate e tanto entusiasmo. 

I bambini hanno potuto gustare caldarroste preparate con cura dalle penne nere, veri maestri della tradizione!
"Un grande grazie agli Alpini per la loro disponibilità, gentilezza e spirito di comunità - dicono dalla scuola - Queste sono le giornate che scaldano il cuore... come le castagne appena tolte dal fuoco".

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium