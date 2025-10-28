Celebrazioni del 4 Novembre a Fossano, il clou sarà "Caserme in Piazza"

A Fossano saranno ben sei quest’anno le ricorrenze che si svolgeranno in occasione delle celebrazioni del IV novembre e della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Si identificheranno come sempre quali momenti partecipativi di grande riflessione e commozione, a ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale nel 1918 e dei Caduti, dell’armistizio di Villa Giusti e della tumulazione del “Milite ignoto” nel 1921 all’Altare della Patria.

L’evento con forse maggior richiamo, cresciuto molto negli anni, sarà l’appuntamento di martedì 4 novembre con la settima edizione di “Caserme in piazza”. Per l’occasione, tutte le forze dell’ordine e armate allestiranno stand in piazza Castello aperti ai bambini delle scuole. La manifestazione si arricchirà ulteriormente con la novità della visita degli alunni e dei cittadini alla Caserma Dalla Chiesa.

La programmazione prevede domenica 2 novembre, alle 15, al cimitero cittadino, la "Messa fredda”, in suffragio di tutti i caduti delle Forze Armate.

Martedì 4 novembre alle 9.30, in piazza Picco, vi sarà l’omaggio al monumento degli Alpini caduti nella Prima Guerra Mondiale. Poi, alle 9.45, al bastione cittadino, la cerimonia in onore dei Caduti, con picchetto militare e alzabandiera. Sempre martedì alle 10, in piazza Castello, l’inaugurazione di “Caserme in Piazza”, che vedrà interventi istituzionali e le letture dei bambini delle scuole cittadine.

Martedì 4 novembre, dalle ore 10 alle 14, l’evento ufficiale di “Caserme in Piazza – Settima Edizione”, caratterizzato dalla “Mostra di mezzi ed attrezzature delle Forze Armate e delle associazioni di volontariato” in piazza Castello. A seguire ancora, alle 18.30, nella concattedrale cittadina, la solenne cerimonia eucaristica.

Venerdì 7 novembre, infine, alla Caserma Dalla Chiesa, “Caserme aperte” per i bambini delle scuole e la cittadinanza.