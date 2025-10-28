Ceva, al via i lavori per la nuova lluminazione lungo Cevetta

Sono in partenza i lavori per il rinnovo ed il potenziamento dell’illuminazione nel tratto pedonale lungo il torrente Cevetta, e nell’ambito del piazzale circostante destinato a parcheggio, lato Scuole medie e mercato. È prevista la rimozione dei pali esistenti, con il montaggio di nuovi pali in acciaio, e naturalmente la completa sostituzione dei corpi illuminanti a led. È prevista anche la realizzazione di nuovi punti luce – anche sulla copertura dell’ala mercatale – e la sostituzione dei proiettori sia nel parcheggio centrale che in piazza San Francesco presso la Scuola media.

“I lavori – evidenzia l’assessore Fabio Ferrero – non implicheranno lo spostamento del mercato, che rimarrà regolarmente al suo posto. Al fine di ridurre al minimo i disagi per la popolazione ma nel contempo garantire la sicurezza del cantiere, si procederà ad una chiusura parziale e progressiva di piazza Vittorio Veneto e via Rebaudengo. La chiusura avverrà quindi nelle aree interessate dai lavori, ad eccezione del mercoledì, giorno di mercato, sabato e domenica”.

“Dopo l’installazione del nuovo punto luce sul ponte San Francesco – aggiungono l’assessore Ferrero ed il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli – ecco un nuovo intervento per incrementare ulteriormente la qualità urbana dell’ambito. Riscontrata l’illuminazione insufficiente sul lungo Cevetta e sul piazzale, abbiamo dato il via all’intervento che prevede un investimento di 90 mila euro e che sicuramente contribuirà a cambiare il volto della zona”.