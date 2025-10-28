 / Attualità

Attualità | 28 ottobre 2025, 13:45

«(Dis)Fare impresa» di Alessia Bertolotto arriva a Milano: la storia della Marcopolo tra sostenibilità e valori familiari

Giovedì 30 ottobre allo Spazio BIG Santa Marta l'incontro con l'autrice in dialogo con il giornalista Claudio Brachino. Un racconto di resilienza e innovazione ambientale in uno spazio dedicato alla cultura

Alessia Bertolotto, autrice del libro «(Dis)Fare impresa»

Giovedì 30 ottobre, alle ore 18:15, presso lo Spazio BIG Santa Marta di Milano, Alessia Bertolotto presenterà il suo nuovo libro "(Dis)Fare impresa", un racconto intenso e autentico sulla forza dei valori familiari e la visione sostenibile dell'impresa.

L'autrice, imprenditrice e giornalista, ripercorre la straordinaria storia della Marcopolo Environmental Group, azienda fondata dai genitori Antonio Bertolotto e Noris Bodino, realtà pioniera nella bonifica ambientale e nella produzione di energia verde da biomasse a ciclo chiuso. Un viaggio affascinante attraverso sfide, innovazione e speranza, che invita a riflettere su come sia possibile "fare impresa" con etica e visione consapevole dell'ambiente.

A dialogare con Alessia Bertolotto sarà il giornalista Claudio Brachino, in un confronto dedicato ai temi della sostenibilità e dell'imprenditoria consapevole. L'evento si svolgerà presso una delle gallerie d'arte più apprezzate di Milano, nel cuore del distretto delle 5vie: uno spazio polivalente che unisce arte, cultura e dialogo, cornice ideale per un incontro di questa natura.

L'ingresso è libero. Per informazioni: ufficiostampa@grupposantelli.it

cs

