Fossano: 19 ufficiali UNUCI ricevono i gradi presso il 32° Reggimento Genio

Presso le sale del Comando del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano si è svolta la cerimonia di consegna dei gradi a 19 ufficiali delle sezioni UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia) di Cuneo e Mondovì, in seguito al loro passaggio nella riserva di complemento.

L'evento rappresenta un importante momento di riconoscimento per gli ufficiali che hanno conseguito l'avanzamento al grado superiore, confermando il merito e la dedizione di chi ha scelto di continuare il servizio nella riserva.

I Presidenti delle due sezioni, il Gen. Alciati e il Magg. Origlia, hanno ringraziato il Comandante Col. Silvestro Cittadino e i suoi collaboratori per l'ospitalità e la cortesia dimostrate durante la cerimonia. Un gesto che sottolinea il forte legame che continua a unire l'UNUCI al personale ancora in servizio, confermando la continuità e la solidarietà tra le istituzioni militari.