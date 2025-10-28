Global Sumud Flotilla, diritti e resistenza civile nel Mediterraneo: se ne parla a Saluzzo

Il Circolo PD del Monviso “Angelo Vassallo” promuove una serata pubblica di approfondimento su uno dei temi più delicati e attuali della scena internazionale: il blocco navale di Gaza e le azioni della Global Sumud Flotilla, raccontati e analizzati dal punto di vista storico, politico e giuridico.

L’incontro si terrà martedì 4 novembre alle ore 21:00 presso la Sala degli Specchi del Quartiere a Saluzzo. Ospite principale sarà Abderrahmane Amajou, presidente di ActionAid Italia e attivista piemontese, da poco rientrato dopo la sua partecipazione alla missione della Global Sumud Flotilla. Amajou condividerà la sua testimonianza diretta e le motivazioni politiche e umanitarie che hanno ispirato l’iniziativa internazionale.

In dialogo con lui, l’avvocata Elena Corcione, docente di Diritto internazionale presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che offrirà un inquadramento giuridico sui temi del diritto dei conflitti armati e del diritto umanitario internazionale. La serata vuole andare oltre la cronaca, proponendo una riflessione ampia e documentata: qual è la genesi storica e politica del blocco di Gaza? quali principi del diritto internazionale entrano in gioco? in che modo la resistenza civile può confrontarsi con la legge?

“Promuovere un dibattito informato su questi temi è un dovere civico. L’incontro tra una testimonianza diretta e una prospettiva più accademica potrà aiutarci a comprendere meglio le implicazioni storiche, legali e umanitarie di questo conflitto”, dichiara Andrea Momberto, coordinatore del Circolo PD di Saluzzo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.