"Il Maschile": a Bra nasce il gruppo di confronto sulla mascolinità consapevole

Ripensare la mascolinità, decostruire gli stereotipi e costruire relazioni più autentiche ed empatiche. Con questi obiettivi nasce "Il Maschile", il nuovo gruppo di confronto promosso da Casa Pride APS, dedicato a chi si identifica, in tutto o in parte, con il genere maschile.

Il progetto prende il via mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 21, presso la sede dell'associazione in Viale Madonna dei Fiori 108, a Bra (CN).

"Il Maschile" si propone come uno spazio sicuro e accogliente, dove poter dialogare apertamente su temi spesso lasciati in ombra: l'identità maschile, le emozioni, le relazioni, i modelli culturali e gli stereotipi in cui siamo cresciuti. L'intento è quello di promuovere una mascolinità più consapevole e libera, capace di interrogarsi sulle radici della violenza e delle disuguaglianze di genere.

«Crediamo che la trasformazione culturale passi anche da un lavoro profondo su noi stessi, sulle relazioni e sul modo in cui viviamo la mascolinità», spiega il direttivo di Casa Pride APS. «Questo gruppo nasce dal desiderio di costruire un linguaggio e delle pratiche più inclusive, empatiche e rispettose».

Il gruppo è aperto a tutte le persone che si riconoscono, totalmente o parzialmente, nel genere maschile. Non sono richieste esperienze pregresse: basta la curiosità e la voglia di mettersi in gioco.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere su WhatsApp a Riccardo: +39 393 055 9980. Chi è interessato riceverà i dettagli per entrare nel gruppo "Il Maschile" e partecipare agli incontri.

Con questa nuova iniziativa, Casa Pride APS conferma il proprio impegno nel creare spazi di ascolto, dialogo e crescita personale, contribuendo a diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità condivisa.