Il presidente Robaldo incontra il direttore dell’Agenzia delle Entrate Tortena a Cuneo

Il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, ha ricevuto ieri mattina, lunedì 27 settembre, nel Palazzo della Provincia il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, Alfonso Tortena, in un incontro istituzionale in cui sono stati affrontati temi di interesse comune legati all’efficienza dei servizi pubblici, alla semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, nonché al ruolo delle istituzioni nel garantire una gestione trasparente e coordinata delle risorse sul territorio provinciale.

"L’incontro con il direttore Tortena – ha dichiarato il presidente Robaldo – rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni che condividono la stessa missione: essere al servizio della comunità. La collaborazione tra Provincia e Agenzia delle Entrate è fondamentale per costruire un’amministrazione sempre più vicina ai cittadini, efficiente e capace di rispondere con concretezza alle esigenze del territorio".