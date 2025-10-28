La dronerese Francesca Chiapello all'Eredità

“Mi piaceva l'idea di sfidarmi in qualcosa di diverso, più stimolante intellettualmente e come si dice sempre: le premesse da casa erano ottime.”



È un uragano Francesca Chiapello. Classe 1992 ed originaria di Dronero, sarà tra i protagonisti in onda domani sera, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18:40, del programma televisivo su Rai 1 “L’Eredità”, condotto da Marco Liorni.



“A maggio ho preso la decisione di iscrivermi ai casting - ci racconta - avendo spesso il giusto intuito da casa. Il mio compagno e mio papà mi hanno spinta a provarci e, pochi giorni dopo essermi iscritta, è arrivata la telefonata dalla redazione con il provino in video chiamata, durante la quale mi hanno fatto delle brevi simulazioni di gioco. A settembre poi è arrivata la telefonata, quella ufficiale, e poco dopo la convocazione per la puntata negli studi Nomentana di Roma.”



Tra l’incredulità e l'emozione Francesca è arrivata così negli studi televisivi di Roma. Qui trucco, parrucco e scelta dell'abito con le costumiste: “È stato tutto molto surreale - ci dice - lontano dal nostro piccolo mondo dei paesi, però davvero meraviglioso.”



Il viaggio, la registrazione ed il ritorno a casa in meno di 48 ore. Appassionata di sport fin da quando è piccola, in particolare corsa e bici, Francesca ha da sempre un debole per le sfide. Proprio per questo sa anche che a volte l’emozione può prendere il sopravvento. Ed infatti: “Quella che sembrava tranquillità si è trasformata all’inizio della registrazione in ansia e palpitazioni - racconta - Forse è stato proprio questo che mi ha giocato un brutto scherzo, oltre che un briciolo di sfortuna.”



Nello sport, così come nella vita, non è vero che non conta vincere, ma sarà sempre superare le proprie paure la battaglia più importante, anche quelle che possono sembrare piccole.



“È stato bellissimo il clima ed il gruppo che si è creato con gli altri concorrenti - conclude Francesca - Insieme abbiamo poi condiviso la cena e la serata in hotel con un karaoke. Il gioco non è andato come avrei voluto, ma del resto quest’anno Roma mi aveva già regalato una magnifica emozione con la mia prima Maratona di corsa lo scorso marzo.”